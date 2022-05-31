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Haberler Galeri Meğer Kaan Urgancıoğlu ile kardeşi aynı dizideymiş! Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı şoke etti!
Giriş Tarihi: 31.05.2022 07:22 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 07:23

Meğer Kaan Urgancıoğlu ile kardeşi aynı dizideymiş! Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı şoke etti!

Son olarak Yargı dizisinde Savcı Ilgaz Kaya karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak edildi. Sosyal medyada 2.3 milyon kişinin takip ettiği Kaan Urgancıoğlu paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor. Özellikle Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ile pozunu görenlerin ağızları açık kaldı. Kaan Urgancıoğlu'nun kendisi kadar ünlü olmasa da izinden giden kardeşi Can Urgancıoğlu ile pozlarına adeta yorum yağdı. Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu ile benzerlikleri dikkat çekerken "Kaan'ın sarışın hali" yorumları yapıldı. İşte şimdilerde Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı olarak ekranlarda boy gösteren Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ve ünlülerin merak edilen kardeşleri...

Meğer Kaan Urgancıoğlu ile kardeşi aynı dizideymiş! Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı şoke etti!

Sosyal medya Kaan Urgancıoğlu'nun sarışın versiyonu olan oyuncu kardeşini konuşuyor. Son olarak Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın ilgi odağı...

Meğer Kaan Urgancıoğlu ile kardeşi aynı dizideymiş! Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı şoke etti!

Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak edildi.

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Meğer Kaan Urgancıoğlu ile kardeşi aynı dizideymiş! Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı şoke etti!

Sosyal medyada 2.4 milyon kişinin takip ettiği Kaan Urgancıoğlu paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor.

Meğer Kaan Urgancıoğlu ile kardeşi aynı dizideymiş! Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı şoke etti!

Özellikle Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ile pozunu görenlerin ağızları açık kaldı.

Meğer Kaan Urgancıoğlu ile kardeşi aynı dizideymiş! Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı şoke etti!

Kaan Urgancıoğlu'nun kendisi kadar ünlü olmasa da izinden giden kardeşi Can Urgancıoğlu ile pozlarına adeta yorum yağdı.

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