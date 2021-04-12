Merve Boluğur'dan anlamsız hareketler! Sinirini muhabirlerden çıkaran Merve Boluğur kaba davranışlarıyla tepki çekti!

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan Merve Boluğur, yaptığı her hareketiyle magazin gündemine bomba gibi düşüyor. Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra hayranı Burak Dayı'yla aşk orucunu bozan Boluğur, geçen aylarda bu ilişkisine de son vermişti. Kısa süre önce de yeni aşkıyla gizemli bir paylaşımda bulunan Boluğur, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla takipçilerinin ilgisini çekmeyi başaran oyuncu, son halleriyle herkesi şaşırttı. Bir pastaneden çıkarken görüntülenen Merve Boluğur muhabirlere ateş püskürdü, oyuncunun hareketlerine kimse anlam veremedi.