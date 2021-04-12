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Haberler Galeri Merve Boluğur'dan anlamsız hareketler! Sinirini muhabirlerden çıkaran Merve Boluğur kaba davranışlarıyla tepki çekti!
Giriş Tarihi: 12.04.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 09:48

'dan anlamsız hareketler! Sinirini muhabirlerden çıkaran kaba davranışlarıyla tepki çekti!

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan , yaptığı her hareketiyle magazin gündemine bomba gibi düşüyor. Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra hayranı Burak Dayı'yla aşk orucunu bozan Boluğur, geçen aylarda bu ilişkisine de son vermişti. Kısa süre önce de yeni aşkıyla gizemli bir paylaşımda bulunan Boluğur, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla takipçilerinin ilgisini çekmeyi başaran oyuncu, son halleriyle herkesi şaşırttı. Bir pastaneden çıkarken görüntülenen muhabirlere ateş püskürdü, oyuncunun hareketlerine kimse anlam veremedi.

Merve Boluğur'dan anlamsız hareketler! Sinirini muhabirlerden çıkaran Merve Boluğur kaba davranışlarıyla tepki çekti!

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan , yaptığı her hareketiyle magazin gündemine bomba gibi düşüyor. Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra hayranı Burak Dayı'yla aşk orucunu bozan Boluğur, geçen aylarda bu ilişkisine de son vermişti.

Merve Boluğur'dan anlamsız hareketler! Sinirini muhabirlerden çıkaran Merve Boluğur kaba davranışlarıyla tepki çekti!

Kısa süre önce de yeni aşkıyla gizemli bir paylaşımda bulunan Boluğur, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

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Merve Boluğur'dan anlamsız hareketler! Sinirini muhabirlerden çıkaran Merve Boluğur kaba davranışlarıyla tepki çekti!

Oyuncu sokağa çıkma yasağında Nişantaşı'nda bir pastaneyi ziyaret etti. Çok sinirli olan Boluğur öfkesini muhabirlerden çıkardı.

Merve Boluğur'dan anlamsız hareketler! Sinirini muhabirlerden çıkaran Merve Boluğur kaba davranışlarıyla tepki çekti!

Posta'nın haberine göre; habercilerin sorularına "Hadi uzaklaşabilirsiniz. İşlerim var. Gazeteci olmanız size hesap vereceğim anlamına gelmiyor. Hadi şimdi yolumdan çekilin" diye ateş püskürdü.

Merve Boluğur'dan anlamsız hareketler! Sinirini muhabirlerden çıkaran Merve Boluğur kaba davranışlarıyla tepki çekti!

'un kaba davranışının nedeni anlaşılamadı.

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