Merve Boluğur'dan anlamsız hareketler! Sinirini muhabirlerden çıkaran Merve Boluğur kaba davranışlarıyla tepki çekti!

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan Merve Boluğur, yaptığı her hareketiyle magazin gündemine bomba gibi düşüyor. Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra hayranı Burak Dayı'yla aşk orucunu bozan Boluğur, geçen aylarda bu ilişkisine de son vermişti.