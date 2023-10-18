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Haberler Galeri Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu iki aylıkken bırakıldıkları Adile teyzeyi arıyordu... Yaşıyormuş!
Giriş Tarihi: 18.10.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 15:03

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu iki aylıkken bırakıldıkları Adile teyzeyi arıyordu... Yaşıyormuş!

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi büyük ses getirmiş, usta sanatçı çocuklarına sahip çıkmamakla suçlanmıştı. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu'nun bir de Sevgi Nebioğlu adından ikiz kız kardeşi bulunuyor. Metin Akpınar tek gecelik bir ilişkiden dünyaya geldiklerini, kızlarından haberdar olmadığını söylese de, Duygu Nebioğlu son olarak katıldığı bir programda babası hakkında sert sözler sarf etmişti.. Annesinin hamileyken yiyecek yemek bile bulamadığını, ailesi tarafından da istenmediğini ve kendilerini Adile Şener adından bi bakıcıya bırakmak zorunda kaldığını söylemişti. Duygu Nebioğlu iki aylıkken bırakıldıkları Adile Şener'i arıyordu. Güzel haber geldi...

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu iki aylıkken bırakıldıkları Adile teyzeyi arıyordu... Yaşıyormuş!

81 yaşındaki Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden olan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nun açıklamaları magazin gündemini sarsmaya devam ediyor.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu iki aylıkken bırakıldıkları Adile teyzeyi arıyordu... Yaşıyormuş!

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi büyük ses getirmiş, usta sanatçı çocuklarına sahip çıkmamakla suçlanmıştı.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu iki aylıkken bırakıldıkları Adile teyzeyi arıyordu... Yaşıyormuş!

Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu'nun bir de Sevgi Nebioğlu adından ikiz kız kardeşi bulunuyor. Metin Akpınar tek gecelik bir ilişkiden dünyaya geldiklerini, kızlarından haberdar olmadığını söylese de, Duygu Nebioğlu son olarak katıldığı bir programda babası hakkında sert sözler sarf etmişti..

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu iki aylıkken bırakıldıkları Adile teyzeyi arıyordu... Yaşıyormuş!

Annesinin hamileyken yiyecek yemek bile bulamadığını, ailesi tarafından da istenmediğini ve kendilerini Adile Şener adından bi bakıcıya bırakmak zorunda kaldığını söylemişti. Duygu Nebioğlu iki aylıkken bırakıldıkları Adile Şener'i arıyordu.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu iki aylıkken bırakıldıkları Adile teyzeyi arıyordu... Yaşıyormuş!

"ONLARI ARIYORUM"

Duygu Nebioğlu, "Annem iki aylıkken bizi Kemer'de yaşayan Adile Şener ve Emin Şener'e emanet etmiş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım hayattalardır, onları arıyorum. Beni şu an izliyorlarsa 'Büyüdüm, 35 yaşına geldim ve size teşekkür ederim' demek istiyorum. Bakıcı olarak, para karşılığında Adile Şener'e verilmişiz. Altı ay sonra 'Annesi nerede' diye bir haber yapılmış. Haber sonrası bizi Zübeyde Hanım Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etmişler. Devlet bizi koru altına almış" şeklinde konuşmuştu.

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