Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu iki aylıkken bırakıldıkları Adile teyzeyi arıyordu... Yaşıyormuş!

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi büyük ses getirmiş, usta sanatçı çocuklarına sahip çıkmamakla suçlanmıştı. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu'nun bir de Sevgi Nebioğlu adından ikiz kız kardeşi bulunuyor. Metin Akpınar tek gecelik bir ilişkiden dünyaya geldiklerini, kızlarından haberdar olmadığını söylese de, Duygu Nebioğlu son olarak katıldığı bir programda babası hakkında sert sözler sarf etmişti.. Annesinin hamileyken yiyecek yemek bile bulamadığını, ailesi tarafından da istenmediğini ve kendilerini Adile Şener adından bi bakıcıya bırakmak zorunda kaldığını söylemişti. Duygu Nebioğlu iki aylıkken bırakıldıkları Adile Şener'i arıyordu. Güzel haber geldi...