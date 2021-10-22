Minik Karan yine annesi Fahriye Evcen ve babası Burak Özçivit’ten rol çaldı! Özçivit ailesi alışverişte!

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti oğulları Karan'ın da üzerine titriyor. Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan Karan Özçivit sevimli halleriyle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Son olarak annesi ile reklam filminde yer alan Karan Özçivit karizması ile de daha şimdiden babası Burak Özçivit'in tahtına aday gösteriliyor. ATV dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile önceki gün İstinyePark'taydı. Alışveriş turunun ardından gazetecileri karşılarında gören çift, "Kolay gelsin" diyerek gezintiye devam etti. Karan sevimli halleri ile anne-babasından rol çaldı.