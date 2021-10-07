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Haberler Galeri Nagihan Karadere Survivor'dan sonra bambaşka biri oldu! "Paylaşılamayan kadın oldum..."
Giriş Tarihi: 07.10.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 09:22

Nagihan Karadere Survivor'dan sonra bambaşka biri oldu! "Paylaşılamayan kadın oldum..."

"Survivor" yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli sporcu Nagihan Karadere, her açıklaması ve hareketiyle adından söz ettiriyor. Survivor yarışmasından sonraki süreçte inanılmaz bir değişim geçiren Nagihan Karadere, son haliyle sık sık gündem oluyor. 2017 yılında eşi Uğur Gökçe'den olaylı bir şekilde boşanarak uzun süre konuşulan Karadere, değişen hayatını anlattı. Biten evliliğinden ve özel hayatından bahseden Nagihan Karadere, "Paylaşılamayan bir kadın oldum. Hayatımda bu kadar ilgi görmedim." ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...

Nagihan Karadere Survivor’dan sonra bambaşka biri oldu! Paylaşılamayan kadın oldum...

Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Nagihan Karadere bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken milli atlet, samimi açıklamalarda bulundu.

Nagihan Karadere Survivor’dan sonra bambaşka biri oldu! Paylaşılamayan kadın oldum...

'Bekar bir kadın olarak çok talibim var' diyen Karadere, 'Erkekler galiba olgun kadın seviyor' şeklinde konuştu.

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Nagihan Karadere Survivor’dan sonra bambaşka biri oldu! Paylaşılamayan kadın oldum...

İşte Nagihan Karadere'nin açıklamalarından satır başları…

Nagihan Karadere Survivor’dan sonra bambaşka biri oldu! Paylaşılamayan kadın oldum...

Buradan erkeklere sesleniyorum eşlerinize, sevgililerinize sahip çıkın. Fizik güzelliği önemli değil gelip geçici!

Nagihan Karadere Survivor’dan sonra bambaşka biri oldu! Paylaşılamayan kadın oldum...

Mesela ben kaslı erkek sevmiyorum, fazla egolu oluyorlar. Bütün dünya onların etrafında dönüyor gibi geliyor davranıyorlar…

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