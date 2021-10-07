Giriş Tarihi: 07.10.2021 09:20Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 09:22
Nagihan Karadere Survivor'dan sonra bambaşka biri oldu! "Paylaşılamayan kadın oldum..."
"Survivor" yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli sporcu Nagihan Karadere, her açıklaması ve hareketiyle adından söz ettiriyor. Survivor yarışmasından sonraki süreçte inanılmaz bir değişim geçiren Nagihan Karadere, son haliyle sık sık gündem oluyor. 2017 yılında eşi Uğur Gökçe'den olaylı bir şekilde boşanarak uzun süre konuşulan Karadere, değişen hayatını anlattı. Biten evliliğinden ve özel hayatından bahseden Nagihan Karadere, "Paylaşılamayan bir kadın oldum. Hayatımda bu kadar ilgi görmedim." ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...