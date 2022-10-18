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Haberler Galeri Nurgül Yeşilçay'ın ablasını görenlerin nutku tutuldu! Hangisi Nurgül bilemediler! İşte Nurgül Yeşilçay'a ikizi kadar benzeyen ablası...
Giriş Tarihi: 18.10.2022 07:17

Nurgül Yeşilçay'ın ablasını görenlerin nutku tutuldu! Hangisi Nurgül bilemediler! İşte Nurgül Yeşilçay'a ikizi kadar benzeyen ablası...

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay tatil pozları ile yaza damga vurmuştu. Tatil dönüşü birçok gecede boy gösteren Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bırakmıştı. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay son olarak zayıflama sırrı ile gündeme gelmişti. Özel hayatı ile merak uyandıran Nurgül Yeşilçay'ın kendisine ikizi kadar benzeyen ablası Hacer Yeşilçay'ı görenlerin nutku tutuldu! İşte güzelliği dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'ın ablası...

Nurgül Yeşilçay’ın ablasını görenlerin nutku tutuldu! Hangisi Nurgül bilemediler! İşte Nurgül Yeşilçay’a ikizi kadar benzeyen ablası...

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay tatil pozları ile yaza damga vurmuştu. Tatil dönüşü birçok gecede boy gösteren Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bırakmıştı.

Nurgül Yeşilçay’ın ablasını görenlerin nutku tutuldu! Hangisi Nurgül bilemediler! İşte Nurgül Yeşilçay’a ikizi kadar benzeyen ablası...

Nurgül Yeşilçay son olarak merak edilen zayıflama sırrını açıklamıştı.

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Nurgül Yeşilçay’ın ablasını görenlerin nutku tutuldu! Hangisi Nurgül bilemediler! İşte Nurgül Yeşilçay’a ikizi kadar benzeyen ablası...

Nurgül Yeşilçay, nasıl zayıfladığını şöyle anlatmıştı:

Nurgül Yeşilçay’ın ablasını görenlerin nutku tutuldu! Hangisi Nurgül bilemediler! İşte Nurgül Yeşilçay’a ikizi kadar benzeyen ablası...

"Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum... Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum."

Nurgül Yeşilçay’ın ablasını görenlerin nutku tutuldu! Hangisi Nurgül bilemediler! İşte Nurgül Yeşilçay’a ikizi kadar benzeyen ablası...

Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay özel hayatı ile de merak uyandırıyor.

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