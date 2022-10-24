Onu Seda Sayan olarak tanıyoruz… Seda Sayan’ın gerçek ismini biliyor musunuz?

Kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten'de yeniden aşkı bulan Seda Sayan nisan ayında nikah masasına oturmuştu.59 yaşında kendisi gibi şarkıcı Çağlar Ökten'de yeniden aşkı bulan Seda Sayan'ın mutluluktan ayakları yerden kesildi. Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ile Çağlar Ökten mutluluklarıyla düşman çatlatmaya devam ediyor. Seda Sayan ile Çağlar Ökten son olarak kısa bir aşk tatiline çıkmış, aşk pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olmayı başarmışlardı.

6 ay önce şarkıcı Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan, kızlık soyadını kullanmak için açtığı davayı kazandı. Eşinin soyadını kullanmak istemeyen Seda Sayan'a Çağlar Ökten'in tepkisi ne oldu?