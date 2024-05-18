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Haberler Galeri Oyuncu Doğukan Polat tarzını değiştirdi! Atletli pozlarına yorum yağdı! 'Mert Demir'e benzemişsin'
Giriş Tarihi: 18.05.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 11:29

Oyuncu Doğukan Polat tarzını değiştirdi! Atletli pozlarına yorum yağdı! 'Mert Demir'e benzemişsin'

7. Koğuştaki Mucize, Yağmurdan Kaçarken, Kadim Dostum, Sefirin Kızı ve son olarak Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Fuat Korhan' rolüyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Doğukan Polat tarzını değiştirdi. Ünlü isim sosyal medya hesabından atletli pozlarını ardı ardına paylaştı. 33 yaşındaki oyuncunun pozlarına takipçilerinden yorum yağdı! Bazı kullanıcılar ünlü oyuncuyu Mert Demir'e benzetti.

Oyuncu Doğukan Polat tarzını değiştirdi! Atletli pozlarına yorum yağdı! ’Mert Demir’e benzemişsin’

7. Koğuştaki Mucize, Yağmurdan Kaçarken, Kadim Dostum, Sefirin Kızı ve Yalı Çapkını gibi bir çok projede rol alan oyuncu Doğukan Polat son olarak tarzıyla adından söz ettirdi.

Oyuncu Doğukan Polat tarzını değiştirdi! Atletli pozlarına yorum yağdı! ’Mert Demir’e benzemişsin’

33 yaşındaki ünlü isim, tarzını değiştirdi.

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Oyuncu Doğukan Polat tarzını değiştirdi! Atletli pozlarına yorum yağdı! ’Mert Demir’e benzemişsin’

Polat, sosyal medya hesabı Instagram'dan atletli pozlarını ardı ardına paylaştı.

Oyuncu Doğukan Polat tarzını değiştirdi! Atletli pozlarına yorum yağdı! ’Mert Demir’e benzemişsin’

Doğukan Polat'ın yeni kareleri sosyal medyayı salladı.

Oyuncu Doğukan Polat tarzını değiştirdi! Atletli pozlarına yorum yağdı! ’Mert Demir’e benzemişsin’

Oyuncunun pozlarına takipçilerinden yorum yağdı!

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