Oyuncu Doğukan Polat tarzını değiştirdi! Atletli pozlarına yorum yağdı! ’Mert Demir’e benzemişsin’

Giriş Tarihi: 18.05.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
11:29
Oyuncu Doğukan Polat tarzını değiştirdi! Atletli pozlarına yorum yağdı! 'Mert Demir'e benzemişsin'
7. Koğuştaki Mucize, Yağmurdan Kaçarken, Kadim Dostum, Sefirin Kızı ve son olarak Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Fuat Korhan' rolüyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Doğukan Polat tarzını değiştirdi. Ünlü isim sosyal medya hesabından atletli pozlarını ardı ardına paylaştı. 33 yaşındaki oyuncunun pozlarına takipçilerinden yorum yağdı! Bazı kullanıcılar ünlü oyuncuyu Mert Demir'e benzetti.