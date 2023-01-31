Giriş Tarihi: 31.01.2023 07:07 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 07:10

Oyuncu Evrim Alasya'nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Evrim Alasya seti birbirine kattı! "Ya o kadın, ya ben"

Evrim Alasya'nın oynadığı TV dizisinin setinde kavga çıktı. İddiaya göre uzun süredir istekleri ve kaprisleriyle ekibi bezdiren Evrim Alasya, dizi ekibinin ayarladığı kuaförü beğenmeyip kendi özel kuaförünü sete getirmek istedi. Ancak yapım şirketi, masrafı karşılamayacağını belirtti. Duruma sinirlenen Evrim Alasya, iddiaya göre set ve yapım ekibine küfürler yağdırdı. Alasya'nın olay çıkarması yönetmen Ketche'yi çok sinirlendirdi. Oyuncunun kaprislerinden bıkan Ketche, seti terk edince çekim yarıda kaldı. Yönetmenin, yapımcıya "Ya ben, ya o" diye rest çektiği iddia ediliyor.