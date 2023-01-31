Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oyuncu Evrim Alasya'nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Evrim Alasya seti birbirine kattı! "Ya o kadın, ya ben"
Giriş Tarihi: 31.01.2023 07:07 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 07:10

Oyuncu Evrim Alasya'nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Evrim Alasya seti birbirine kattı! "Ya o kadın, ya ben"

Evrim Alasya'nın oynadığı TV dizisinin setinde kavga çıktı. İddiaya göre uzun süredir istekleri ve kaprisleriyle ekibi bezdiren Evrim Alasya, dizi ekibinin ayarladığı kuaförü beğenmeyip kendi özel kuaförünü sete getirmek istedi. Ancak yapım şirketi, masrafı karşılamayacağını belirtti. Duruma sinirlenen Evrim Alasya, iddiaya göre set ve yapım ekibine küfürler yağdırdı. Alasya'nın olay çıkarması yönetmen Ketche'yi çok sinirlendirdi. Oyuncunun kaprislerinden bıkan Ketche, seti terk edince çekim yarıda kaldı. Yönetmenin, yapımcıya "Ya ben, ya o" diye rest çektiği iddia ediliyor.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Oyuncu Evrim Alasya’nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Evrim Alasya seti birbirine kattı! Ya o kadın, ya ben

Başrolünde Evrim Alasya'nın yer aldığı bir dizinin setinde kapris krizi yaşandı. Uzun süredir istekleri ve kaprisleriyle herkesi bezdiren Alasya'nın son isteği, yapım ekibinin iyice gerilmesine neden oldu.

Oyuncu Evrim Alasya’nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Evrim Alasya seti birbirine kattı! Ya o kadın, ya ben

Yapım şirketinin set ekibine ayarladığı kuaförü beğenmeyen Alasya, kendi özel kuaförünü sete getirmek istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oyuncu Evrim Alasya’nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Evrim Alasya seti birbirine kattı! Ya o kadın, ya ben

Ancak yapımcı bu masrafı karşılayamayacağını iletti.

Oyuncu Evrim Alasya’nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Evrim Alasya seti birbirine kattı! Ya o kadın, ya ben

Yapımcıyla ters düşen Alasya, kendi kuaförünü karavanında göremeyince çileden çıktı.

Oyuncu Evrim Alasya’nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Evrim Alasya seti birbirine kattı! Ya o kadın, ya ben

Sette olay çıkaran oyuncu, set ekibine küfürler yağdırdı.

SON DAKİKA