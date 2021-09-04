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Haberler Galeri Oyuncu Sinem Kobal'dan sahilde "Eylül" pozu! Sinem Kobal'ın minili pozuna "Eylül kadar güzelsin" yorumu...
Giriş Tarihi: 04.09.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 11:35

Oyuncu Sinem Kobal'dan sahilde "Eylül" pozu! Sinem Kobal'ın minili pozuna "Eylül kadar güzelsin" yorumu...

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal,şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Geçtiğimiz haftalarda sap sarı saçlarını koyu renge boyayan Sinem Kobal yeni imajı ile boy göstermişti. Koyu renk saçlarından kısa sürede sıkılan Sinem Kobal eski haline geri dönmüştü. 34 yaşındaki Sinem Kobal son olarak sahilde çimlerin üzerinde verdiği poz ile 'Eylül' ayına merhaba dedi. Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın 'Eylül' pozuna beğeni yağarken hayranlarından "Eylül kadar güzelsin" yorumları geldi. İşte Sinem Kobal'ın tatil pozları...

Oyuncu Sinem Kobal’dan sahilde Eylül pozu! Sinem Kobal’ın minili pozuna Eylül kadar güzelsin yorumu...

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden.

Oyuncu Sinem Kobal’dan sahilde Eylül pozu! Sinem Kobal’ın minili pozuna Eylül kadar güzelsin yorumu...

Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.

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Oyuncu Sinem Kobal’dan sahilde Eylül pozu! Sinem Kobal’ın minili pozuna Eylül kadar güzelsin yorumu...

Geçtiğimiz haftalarda sap sarı saçlarını koyu renge boyayan Sinem Kobal yeni imajı ile boy göstermişti.

Oyuncu Sinem Kobal’dan sahilde Eylül pozu! Sinem Kobal’ın minili pozuna Eylül kadar güzelsin yorumu...

Koyu renk saçlarından kısa sürede sıkılan Sinem Kobal eski haline geri dönmüştü.

Oyuncu Sinem Kobal’dan sahilde Eylül pozu! Sinem Kobal’ın minili pozuna Eylül kadar güzelsin yorumu...

34 yaşındaki Sinem Kobal son olarak sahilde çimlerin üzerinde verdiği bu poz ile 'Eylül' ayına merhaba dedi.

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