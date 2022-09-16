Pınar Altuğ mini şortunu çekti, fena ter döktü! 48’lik Pınar Altuğ spor paylaşımı ile sosyal medyayı coşturdu!

Giriş Tarihi: 16.09.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 11:43

Sosyal medya 48 yaşındaki Pınar Altuğ'un spor paylaşımı ile coştu. 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ, bu rolle hafızalara kazındı. Çocuklar Duymasın ile şöhretine şöhret katan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, magazin gündeminde en çok boy gösteren ünlü isimlerden olmaya devam ediyor. 12 Nisan 2008 tarihinde kendisinden 9 yaş küçük olan meslektaşı Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ kısa süre sonra da anne olmuştu. Çiftin mutlu evliliklerinden Su adını verdikleri bir kızları olmuştu. Bir çocuk annesi Pınar Altuğ fit halini spora borçlu. Son dönemde yogayada merak salan Pınar Altuğ güne yine spor ile başladı ve paylaşımlarını ardı ardına yaptı. İşte düzgün fiziği ile övgüleri toplayan Pınar Altuğ'un mini şortu ile spor paylaşımı...