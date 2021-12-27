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Haberler Galeri Pınar Deniz'in yıllar önceki hali 'Hani estetiksizdin?' dedirtti! İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in estetiksiz hali...
Giriş Tarihi: 27.12.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 11:24

Pınar Deniz'in yıllar önceki hali 'Hani estetiksizdin?' dedirtti! İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in estetiksiz hali...

Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından Pınar Deniz, magazin gündeminden düşmüyor. "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, Pınar Deniz şimdilerde yer aldığı Yargı dizisi ile büyük beğeni topluyor. Sosyal medyada 2 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz geçmişte yer aldığı bir dizideki görüntüsü ile olay oldu. Eski Pınar Deniz'i görenler "Bu kim?" diye sormadan edemedi. Daha önce yaptığı açıklamada "Hiç estetiğim yok, bir tek dişlerimi yaptırdım. Kaşlarımı dahi aldırmadım" diyen Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'e "Hani estetiksizdin?" yorumları yağdı. İşte Pınar Deniz'in estetiksiz hali...

Pınar Deniz’in yıllar önceki hali ’Hani estetiksizdin?’ dedirtti! İşte Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in estetiksiz hali...

"Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, Pınar Deniz, son günlerde kariyerinin ilk yıllarındaki görüntüsü ile hayranlarını şoke etti.

Pınar Deniz’in yıllar önceki hali ’Hani estetiksizdin?’ dedirtti! İşte Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in estetiksiz hali...

Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından Pınar Deniz, magazin gündeminden düşmüyor.

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Pınar Deniz’in yıllar önceki hali ’Hani estetiksizdin?’ dedirtti! İşte Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in estetiksiz hali...

Sosyal medyada 2 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Pınar Deniz geçmişte yer aldığı bir dizideki görüntüsü ile olay oldu.

Pınar Deniz’in yıllar önceki hali ’Hani estetiksizdin?’ dedirtti! İşte Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in estetiksiz hali...

Pınar Deniz şimdilerde yer aldığı Yargı dizisi ile büyük beğeni topluyor.

Pınar Deniz’in yıllar önceki hali ’Hani estetiksizdin?’ dedirtti! İşte Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in estetiksiz hali...

Eski Pınar Deniz'i görenler "Bu kim?" diye sormadan edemedi.

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