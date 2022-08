Sahnede çeyrek asrı devirmiş bir rock çınarı, "Bu hayat da bizi böyle, yakamızdan tutacaksa/'Hadi böyle yaşa' derken kalbimize sormuş mu!" diye sitem eden bir rock and roll şairi... 50 yaş duvarını aştıktan sonra bile "Serseri doğdum, serseri ölcem" diye haykırabilecek kadar cemiyetin adam etme tornasına teslim olmayan bir rock star... Teoman uzun zamandır beklenen albümü Rock and Roll ile hayranlarının karşısında. Albümde yeni bir şarkı, bir cover ve farklı dönemlerden Teoman klasikleri var... Hal böyle olunca kapısını çaldık... Derinlere dalıp; hayattaki müzikten, müzikteki hayattan konuştuk... Rock and roll'un katmanlarında gezindik...