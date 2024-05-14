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Haberler Galeri Sanat camiasından usta sanatçı Ayten Gökçer'e hüzünlü veda! "Ah Ayten ablam üç gün önce rüyamdaydın"
Giriş Tarihi: 14.05.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 11:16

Sanat camiasından usta sanatçı Ayten Gökçer'e hüzünlü veda! "Ah Ayten ablam üç gün önce rüyamdaydın"

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer yer aldığı Yılan Hikayesi dizisi ile de hafızalara kazınmıştı. Duayen sanatçı Ayten Gökçer 84 yaşında hayata veda etti. Ölümü ile sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan Ayten Gökçer'e ünlü isimler sosyal medya hesaplarından veda etti. Melek Baykal. Nilgün Belgün, Hülya Koçyiğit, Güven Hokna gibi isimler usta oyuncuya vedaları ile hüzünlendirdi...

Sanat camiasından usta sanatçı Ayten Gökçer’e hüzünlü veda! Ah Ayten ablam üç gün önce rüyamdaydın

Birbirinden başarılı projelerde yer alan duayen sanatçı Ayten Gökçer'in vefatını kızı Aslı Gökçer Oba sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. 84 yaşında hayata veda eden Ayten Gökçer'in ölüm haberi sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Sanat camiasından usta sanatçı Ayten Gökçer’e hüzünlü veda! Ah Ayten ablam üç gün önce rüyamdaydın

Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer kötü haberi; 'Kafa tuttuğu hastalığın, kafası bile yerinde değilken... En yakınlarımızı bile inandıramadık hastalığına çünkü zekası her şeyin önüne geçti. Son zamanlara kadar şaşırttı, kahkahalara boğdu yetmez gibi akıl verdi. Bu sefer gitmeyi seçti kalbinden hiç eksiltmediği annesine, Cüneyt'ine... Aslı'sını, Efe'sini, Yonca'sını, damadı Kerem'ini, Ayşen'ini, Cansu'sunu Lal'ini güçlü yüreğine aldı ve sessizce gitti. Çok sevdik seni annem, çok kırık kalbimiz' sözleriyle duyurdu.

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Sanat camiasından usta sanatçı Ayten Gökçer’e hüzünlü veda! Ah Ayten ablam üç gün önce rüyamdaydın

'Taçsız Kral', 'Yılan Hikayesi' ve 'İstanbul Kırmızısı' gibi yapımlarda da yer alan usta oyuncu Ayten Gökçer'in vefatıyla sarsılan sanatçı dostları paylaşımlarıyla duygulandırdı.

Sanat camiasından usta sanatçı Ayten Gökçer’e hüzünlü veda! Ah Ayten ablam üç gün önce rüyamdaydın

Ölümü ile sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan Ayten Gökçer'e ünlü isimler sosyal medya hesaplarından veda etti.

Sanat camiasından usta sanatçı Ayten Gökçer’e hüzünlü veda! Ah Ayten ablam üç gün önce rüyamdaydın

MELEK BAYKAL

Ayten ablam..
Çok değerliydin benim için... 3 gün önce rüyamdaydın... Çok üzgünüm çok...
Hepimizin başı sağ olsun.. Bir tanecik kızı Aslı'ya, torunlarına tüm ailesine sabırlar diliyorum.
Değerli ve güzel kadın huzur içinde uyu...
Mekânın cennet olsun
Sizi hiç unutmayacağız.

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