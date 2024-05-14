Giriş Tarihi: 14.05.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
11:16
Sanat camiasından usta sanatçı Ayten Gökçer'e hüzünlü veda! "Ah Ayten ablam üç gün önce rüyamdaydın"
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer yer aldığı Yılan Hikayesi dizisi ile de hafızalara kazınmıştı. Duayen sanatçı Ayten Gökçer 84 yaşında hayata veda etti. Ölümü ile sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan Ayten Gökçer'e ünlü isimler sosyal medya hesaplarından veda etti. Melek Baykal. Nilgün Belgün, Hülya Koçyiğit, Güven Hokna gibi isimler usta oyuncuya vedaları ile hüzünlendirdi...