Giriş Tarihi: 09.02.2023 14:38
Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
14:44
Şarkıcı Karsu'nun nenesi enkazdan kurtarılmıştı... Karsu bu defa gelen haberle yıkıldı!
Hatay'ın Karsu köyünden 1990 yılında Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan şarkıcı Karsu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Hatay'da enkaz altında kalan halası, nenesi ve kuzenleri için ağlayarak yardım istemişti. Nenesi bulunan Karsu'nun paylaştığı fotoğraflar herkesi duygulandırmıştı. Nenesi enkazdan kurtarılan Karsu bu defa aldığı haberle sarsıldı. Karsu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu...