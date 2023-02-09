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Haberler Galeri Şarkıcı Karsu'nun nenesi enkazdan kurtarılmıştı... Karsu bu defa gelen haberle yıkıldı!
Giriş Tarihi: 09.02.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 14:44

Şarkıcı Karsu'nun nenesi enkazdan kurtarılmıştı... Karsu bu defa gelen haberle yıkıldı!

Hatay'ın Karsu köyünden 1990 yılında Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan şarkıcı Karsu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Hatay'da enkaz altında kalan halası, nenesi ve kuzenleri için ağlayarak yardım istemişti. Nenesi bulunan Karsu'nun paylaştığı fotoğraflar herkesi duygulandırmıştı. Nenesi enkazdan kurtarılan Karsu bu defa aldığı haberle sarsıldı. Karsu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu...

Şarkıcı Karsu’nun nenesi enkazdan kurtarılmıştı... Karsu bu defa gelen haberle yıkıldı!

Hatay'ın Karsu köyünden Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan şarkıcı Karsu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Hatay'da enkaz altında kalan ailesi için ağlayarak yardım istemişti.

Şarkıcı Karsu’nun nenesi enkazdan kurtarılmıştı... Karsu bu defa gelen haberle yıkıldı!

Karsu'nun enkaz altında kalan nenesinden güzel haber gelmişti. Nenesi bulunan Karsu'nun paylaştığı fotoğraflar herkesi duygulandırmıştı.

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Şarkıcı Karsu’nun nenesi enkazdan kurtarılmıştı... Karsu bu defa gelen haberle yıkıldı!

Nenesine kavuşan Karsu'nun mutluluğu aldığı yeni haberle yerini acıya bıraktı.

Şarkıcı Karsu’nun nenesi enkazdan kurtarılmıştı... Karsu bu defa gelen haberle yıkıldı!

Nenesi enkazdan kurtarılan Karsu bu defa aldığı haberle sarsıldı. Karsu halasının hayatını kaybettiği haberini sosyal medya hesabından duyurarak veda mesajı yayınladı.

Şarkıcı Karsu’nun nenesi enkazdan kurtarılmıştı... Karsu bu defa gelen haberle yıkıldı!

Karsu'nun enkaz altında kalan kuzeni ve yeğenlerinden ise henüz haber yok.

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