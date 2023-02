İŞTE O ŞARKI: ELİNİ UZAT

Her yer yıkık her yer toz duman ben yıkık, şehir yıkık...

★★★

İnsanlar zor durumda her şey bitik kalbim yitik ama ben güçlü durmak zorundayım...

★★★

Hadi biraz daha sabır hadi benim güzel ülkem bu canları umutları değişmeyin yorgunluga...

★★★

Hadi biraz daha sabır hadi benim güzel ülkem bi yanları güler belki değişmeyin yorgunluğa...

★★★

Hadi umut hadi çık gel.. Yatağımda üşütme dur hadi bize son kez elini uzat...