Aralıkta, sosyetenin ünlü çifti Can Has ile eşi Ahu Has'ın, Zincirlikuyu'daki meşhur rezidansta kiracısı oldukları dairenin sahibiyle mahkemelik olduklarını yazmıştım. Temmuz 2023'te boşatmaları gereken evde halen oturmaya devam eden Has çiftinin, ev sahiplerini çileden çıkarmaya kararlı olduklarını öğrendim!