Giriş Tarihi: 12.10.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 14:35

Şener Şen ile Ata Demirer pozuna ünlü komedyenin son hali damga vurdu! "Giderek inceliyorsun Ata!"

Kariyer basamaklarını tırmandığı ilk yıllardan bu yana hep kilolu halleri ile bildiğimiz Ata Demirer geçtiğimiz yıl büyük değişim için ilk adımı atmıştı. Doğayla iç içe yaşamı ile herkesi kendisine imrendiren Ata Demirer'in görüntüsündeki değişime de övgüler yağıyor. Günden güne zayıflayan Ata Demirer'in son hali beğeni topladı. Ata Demirer'den yeni pozlar geldi. Ata Demirer, yer aldığı projenin setine ziyarete gelen usta sanatçı Şener Şen ile pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Şener Şen'in ziyaretine çok sevinen Ata Demirer'in karelerine değişimi damga vurdu.