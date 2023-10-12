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Haberler Galeri Şener Şen ile Ata Demirer pozuna ünlü komedyenin son hali damga vurdu! "Giderek inceliyorsun Ata!"
Giriş Tarihi: 12.10.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 14:35

Şener Şen ile Ata Demirer pozuna ünlü komedyenin son hali damga vurdu! "Giderek inceliyorsun Ata!"

Kariyer basamaklarını tırmandığı ilk yıllardan bu yana hep kilolu halleri ile bildiğimiz Ata Demirer geçtiğimiz yıl büyük değişim için ilk adımı atmıştı. Doğayla iç içe yaşamı ile herkesi kendisine imrendiren Ata Demirer'in görüntüsündeki değişime de övgüler yağıyor. Günden güne zayıflayan Ata Demirer'in son hali beğeni topladı. Ata Demirer'den yeni pozlar geldi. Ata Demirer, yer aldığı projenin setine ziyarete gelen usta sanatçı Şener Şen ile pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Şener Şen'in ziyaretine çok sevinen Ata Demirer'in karelerine değişimi damga vurdu.

Şener Şen ile Ata Demirer pozuna ünlü komedyenin son hali damga vurdu! Giderek inceliyorsun Ata!

Fit olma yolunda hızla ilerleyen Ata Demirer'den yeni pozları geldi! Instagram'da 2.2 milyon kişinin takip ettiği ünlü komedyen Ata Demirer'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Şener Şen ile Ata Demirer pozuna ünlü komedyenin son hali damga vurdu! Giderek inceliyorsun Ata!

Günden güne zayıflayan Ata Demirer'in son hali beğeni topladı.

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Şener Şen ile Ata Demirer pozuna ünlü komedyenin son hali damga vurdu! Giderek inceliyorsun Ata!

Ata Demirer, yer aldığı projenin setine ziyarete gelen usta sanatçı Şener Şen ile pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Şener Şen'in ziyaretine çok sevinen Ata Demirer'in karelerine değişimi damga vurdu.

Şener Şen ile Ata Demirer pozuna ünlü komedyenin son hali damga vurdu! Giderek inceliyorsun Ata!

Kariyer basamaklarını tırmandığı ilk yıllardan bu yana hep kilolu halleri ile bildiğimiz Ata Demirer geçtiğimiz yıl büyük değişim için ilk adımı atmıştı.

Şener Şen ile Ata Demirer pozuna ünlü komedyenin son hali damga vurdu! Giderek inceliyorsun Ata!

Günden güne eriyor!

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