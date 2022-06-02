Giriş Tarihi: 02.06.2022 07:06
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
07:12
Serenay Sarıkaya mini şortuyla çömeldi "Semt oturuşunu sizden öğrenecek değiliz" Takipçileri yorum yarışına girdi!
Hayatı, işleri, aşkları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bu kez ilginç pozuyla sosyal medyayı yıktı. Şimdilerde bir jean markasının yüzü olan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde farklı baş aksesuarlı pozu ile çok konuşulmuştu. 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'a "Altı kaval, üstü Şişhane" yorumları yapılmıştı. Son olarak Elle Style Awards gecesinde pembeler içinde boy gösteren Serenay Sarıkaya verdiği pozlarla ilgi odağı olmuştu. Aynı derginin Haziran kapağına poz veren Serenay Sarıkaya'nın "Semt oturuşunu sizden öğrenecek değiliz" notu ile paylaştığı kareler sosyal medyada olay oldu. Serenay Sarıkaya'nın mini şortu ile çömeldiği karesine adeta yorum yağdı. "Nasıl poz vereceğini şaşırdı artık" diyen de oldu Serenay'ı doğal bulan da. İşte mini şortu ile cesur pozlar veren Serenay Sarıkaya'nın kapak kızı halleri...