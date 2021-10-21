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Haberler Galeri Sinem Kobal "Dönüşü muhteşem olacak" dedirtti! Sinem Kobal'ın sonbahar güzelliği hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 08:51 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 08:53

Sinem Kobal "Dönüşü muhteşem olacak" dedirtti! Sinem Kobal'ın sonbahar güzelliği hayran bıraktı!

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, şimdilerde hayranları ile sosyal medya üzerinden buluşuyor. Sık sık paylaşımlarda bulunan Sinem Kobal'ın sevenleri onu yeniden izleyecekleri günü iple çekiyor. Instagram'da 5.8 milyon kişinin takip ettiği Sinem Kobal son paylaşımı ile "Dönüşü muhteşem olacak" dedirtti. "Ekim" notu ile paylaştığı sonbahar şıklığı ile dikkat çeken Sinem Kobal güzelliğiyle hayran bıraktı. Hamilelik sonrası çok kısa bir sürede eski formuna dönen genç anne Sinem Kobal'ın fit görüntüsü övgüleri topladı. İşte Sinem Kobal'ın yeni paylaşımı ve Instagram halleri...

Sinem Kobal Dönüşü muhteşem olacak dedirtti! Sinem Kobal’ın sonbahar güzelliği hayran bıraktı!

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Sinem Kobal Dönüşü muhteşem olacak dedirtti! Sinem Kobal’ın sonbahar güzelliği hayran bıraktı!

Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, şimdilerde hayranları ile sosyal medya üzerinden buluşuyor.

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Sinem Kobal Dönüşü muhteşem olacak dedirtti! Sinem Kobal’ın sonbahar güzelliği hayran bıraktı!

Sık sık paylaşımlarda bulunan Sinem Kobal'ın sevenleri onu yeniden izleyecekleri günü iple çekiyor.

Sinem Kobal Dönüşü muhteşem olacak dedirtti! Sinem Kobal’ın sonbahar güzelliği hayran bıraktı!

Instagram'da 5.8 milyon kişinin takip ettiği Sinem Kobal son paylaşımı ile "Dönüşü muhteşem olacak" dedirtti.

Sinem Kobal Dönüşü muhteşem olacak dedirtti! Sinem Kobal’ın sonbahar güzelliği hayran bıraktı!

Hamilelik sonrası çok kısa bir sürede eski formuna dönen genç anne Sinem Kobal'ın fit görüntüsü övgüleri topladı.

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