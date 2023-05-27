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Haberler Galeri Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin kocaman oldu! Bakın minik Lalin kime benziyor!
Giriş Tarihi: 27.05.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:06

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin kocaman oldu! Bakın minik Lalin kime benziyor!

Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sinem Kobal bu kez kızı Lalin ile aylar sonra görüntülendi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya başlayan Sinem Kobal son olarak bir dergiye verdiği pozları ardı ardına paylaşmıştı. İki çocuk annesi Sinem Kobal güzelliği ve fit hali ile hayranlarından tam not almıştı. Kızları Lalin ve Leyla'yı gözlerden uzak büyütmeye özen gösteren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu aile hayatlarıyla patmakla gösteriliyor. Çocuklarını ne kadar magazinden uzak tutmaya çalışsalar da ünlü çift büyük ilgi görüyor. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin son olarak annesi ile ortaya çıktı. Sosyal medyadan Lalin'in kime benzediğine dair yorumlar yağdı...

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin kocaman oldu! Bakın minik Lalin kime benziyor!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, önceki gün 2.5 yaşındaki kızı Lalin ile Ulus'ta objektiflere yansıdı. 35 yaşındaki güzel oyuncunun fit hali dikkat çekti.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin kocaman oldu! Bakın minik Lalin kime benziyor!

Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sinem Kobal bu kez kızı Lalin ile aylar sonra görüntülendi. Çocuklarını ne kadar magazinden uzak tutmaya çalışsalar da ünlü çift büyük ilgi görüyor.

Eşinin "4'üncü buluşmamızda aşık oldum. Aşka inanlardanım. Aşk evliliği yaptım" sözleri hatırlatılan Sinem Kobal, "Lalin'in yanında konuşmak istemiyorum. Başka bir zaman ne kadar isterseniz konuşuruz" diyerek, soruları kibarca geri çevirdi.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin kocaman oldu! Bakın minik Lalin kime benziyor!

Sosyal medyadan Lalin'in kime benzediğine dair yorumlar yağdı... Lalin en çok babası Kenan İmirzalıoğlu'na benzetildi.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin kocaman oldu! Bakın minik Lalin kime benziyor!

Kapak olduğu dergiye verdiği röportajda "kızlarım beni günden güne değiştiriyor" diyen Sinem Kobal hayranlarına da yeni proje müjdesi vermişti.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin kocaman oldu! Bakın minik Lalin kime benziyor!

Anneliği çok seven Sinem Kobal çimler üzerinde verdiği pozlarla ekranlara dönmeye hazır olduğunu ortaya koydu.

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