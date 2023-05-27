Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin kocaman oldu! Bakın minik Lalin kime benziyor!

Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sinem Kobal bu kez kızı Lalin ile aylar sonra görüntülendi. Çocuklarını ne kadar magazinden uzak tutmaya çalışsalar da ünlü çift büyük ilgi görüyor.

Eşinin "4'üncü buluşmamızda aşık oldum. Aşka inanlardanım. Aşk evliliği yaptım" sözleri hatırlatılan Sinem Kobal, "Lalin'in yanında konuşmak istemiyorum. Başka bir zaman ne kadar isterseniz konuşuruz" diyerek, soruları kibarca geri çevirdi.