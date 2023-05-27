Giriş Tarihi: 27.05.2023 10:55
Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
11:06
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin kocaman oldu! Bakın minik Lalin kime benziyor!
Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sinem Kobal bu kez kızı Lalin ile aylar sonra görüntülendi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya başlayan Sinem Kobal son olarak bir dergiye verdiği pozları ardı ardına paylaşmıştı. İki çocuk annesi Sinem Kobal güzelliği ve fit hali ile hayranlarından tam not almıştı. Kızları Lalin ve Leyla'yı gözlerden uzak büyütmeye özen gösteren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu aile hayatlarıyla patmakla gösteriliyor. Çocuklarını ne kadar magazinden uzak tutmaya çalışsalar da ünlü çift büyük ilgi görüyor. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin son olarak annesi ile ortaya çıktı. Sosyal medyadan Lalin'in kime benzediğine dair yorumlar yağdı...