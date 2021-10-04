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Haberler Galeri Son dakika: Gülben Ergen talihsiz bir kaza geçirdi! Ünlü şarkıcı hastane odasından paylaştı!
Giriş Tarihi: 04.10.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 10:23

Son dakika: Gülben Ergen talihsiz bir kaza geçirdi! Ünlü şarkıcı hastane odasından paylaştı!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'den sevenlerini korkutan bir haber geldi. Her açıklamasıyla magazin gündemine damga vurmayı başaran 49 yaşındaki usta sanatçı, evinde ayak bileğini burkarak düştü. Sağ ayağında bağ yaralanması, dizinde de menisküs yırtığı olan Gülben Ergen, son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Hastane odasından paylaşım yapan Ergen, "Dün gece evimizin içerisinde, düz yerde, ayak bileğimi nasıl burktuğumu anlamadan düşmeyi başaranlardanım... gece ağrıdan 'sessizce inleyen' yine benim..." ifadelerini kullandı. İşte şarkıcının sağlık durumu...

Son dakika: Gülben Ergen talihsiz bir kaza geçirdi! Ünlü şarkıcı hastane odasından paylaştı!

Geçtiğimiz yıl aralık ayında koronavirüse yakalandığını duyuran ve gördüğü tedavi sonrasında iyileşen Gülben Ergen (49), evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü şarkıcı, evinde ayak bileğini burkarak, düştüğünü duyurdu.

Son dakika: Gülben Ergen talihsiz bir kaza geçirdi! Ünlü şarkıcı hastane odasından paylaştı!

HASTANEDEN PAYLAŞTI

Mustafa Erdoğan ile evliliğinden Atlas, Ares ve Güney adında üç çocuğu olan Ergen, üzücü haberi Instagram'dan paylaştı. Hastanede çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Gülben Ergen, sağ ayağında bağ yaralanması ve dizinde de menisküs yırtığı oluştuğunu ifade etti.

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Son dakika: Gülben Ergen talihsiz bir kaza geçirdi! Ünlü şarkıcı hastane odasından paylaştı!

"ZOR AMA ŞİKAYET YOK"

Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Ergen, şunları dile getirdi: "Dün gece evimizin içerisinde, düz yerde, ayak bileğimi nasıl burktuğumu anlamadan düşmeyi başaranlardanım... Süper Women tripleriyle 'Geçer, geçer. Yarına bir şey kalmaz' deyip, doktoru aramayan, hastaneye gitmeyen, gece ağrıdan 'sessizce inleyen' yine benim...

Son dakika: Gülben Ergen talihsiz bir kaza geçirdi! Ünlü şarkıcı hastane odasından paylaştı!

Kahvaltıda krep, akşam maç öncesi bitmesi gereken ödevler, yazlıkların kalkıp, kışlıkların çıkması, verilecek kıyafetlerin denenmesi gibi tatlı detaylar günlük neşemizle devam ederken... Yola çıktığımız yeni markamızın reklam filminin son revizeleri, yayın tarihi, onayı, müziğinin okunması, onaylanan konser tarihlerinin takvimi, gidiş-dönüş detayları, nerede ne kostüm giyilecek, kendi markamın Sağlık Bakanlığı belgelerinin tamamlanması, yeni web sitesinin içeriği... Hepsine benim bakmam, hatasız onay vermem gereken bir kucak dolusu sorumluluk daha... Zor ama şikayet yok... Sağ ayak tabanında avülziyon kırığı dediğimiz bağ yaralanması ve dizde de menisküs yırtığı... Hay maşallah... Arayan, soran yazan herkese teşekkürler. Ağrı kesicimi aldım, ayağımı uzattım. Bir köfteli yayla çorbamız var ki, yarın takla attırır bana... O zaman hep birlikte ne diyoruz? Unutmayın ki; kırık, çatlak, yırtık hepsi hallolur. Ruh sağlığımız yerinde..."

Son dakika: Gülben Ergen talihsiz bir kaza geçirdi! Ünlü şarkıcı hastane odasından paylaştı!

Takipçilerinden ünlü şarkıcıya çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

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