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Haberler Galeri Son Dakika: Hülya Avşar, çiçekli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Kusur fiziğiyle dikkat çeken Hülya Avşar'a beğeni yağdı
Giriş Tarihi: 12.07.2021 22:59 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 23:28

Son Dakika: Hülya Avşar, çiçekli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Kusur fiziğiyle dikkat çeken Hülya Avşar'a beğeni yağdı

Son Dakika Magazin Haberleri: Uzun bir aradan sonra Masumiyet dizisinde canlandırdığı "Hale" karakteri ile ekranlara geri dönen ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde kendine sıkça yer buluyor. "Yılların eskitemediği güzel" olarak bilinen 57 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şu sıralar tatil yapan güzel oyuncu, çiçekli bikinisiyle poz verdi. 57 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan Hülya Avşar'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Hülya Avşar'ın sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımı.

Son Dakika: Hülya Avşar, çiçekli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Kusur fiziğiyle dikkat çeken Hülya Avşar'a beğeni yağdı

Son Dakika Magazin Haberi: 5 yıl aradan sonra ekranlara geri dönen ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Spora olan düşkünlüğü ile bilinen Hülya Avşar, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

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Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu Bodrum'da alan Hülya Avşar, çiçek desenli bikinisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Hülya Avşar'ın söz konusu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. 57 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerinde toplayan güzel oyuncu, genç kızlara adeta taş çıkarttı.

İşte Hülya Avşar'ın çiçek desenli bikinisiyle verdiği pozu ve sosyal medya paylaşımları:

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