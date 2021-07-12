Son Dakika: Hülya Avşar, çiçekli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Kusur fiziğiyle dikkat çeken Hülya Avşar'a beğeni yağdı

Son Dakika Magazin Haberleri: Uzun bir aradan sonra Masumiyet dizisinde canlandırdığı "Hale" karakteri ile ekranlara geri dönen ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde kendine sıkça yer buluyor. "Yılların eskitemediği güzel" olarak bilinen 57 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şu sıralar tatil yapan güzel oyuncu, çiçekli bikinisiyle poz verdi. 57 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan Hülya Avşar'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Hülya Avşar'ın sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımı.