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Haberler Galeri Songül Karlı deri kombini ile nefes kesti! 49'luk Songül Karlı yine göğüs dekoltesini konuşturdu! "Hadise havası var gibi"
Giriş Tarihi: 04.02.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 14:14

Songül Karlı deri kombini ile nefes kesti! 49'luk Songül Karlı yine göğüs dekoltesini konuşturdu! "Hadise havası var gibi"

49 yaşındaki Songül Karlı sık sık gittiği ve neredeyse her seferinde poz vermeden ayrılmadığı kuaföründen yeni paylaşımda bulundu. Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı fit hali ile de övgüleri topluyor. Derin göğüs dekoltesi ile magazin sayfalarında sıklıkla yer bulan Songül Karlı'nın son paylaşımı yine şaşırtmadı. Deri pantolonu üzerine giydiği derin göğüs dekolteli bluzu ile nesef kesen Songül Karlı'nın siyah şıklığına beğeni yağdı. Geçtiğimiz günlerde yine estetik dokuşuşlar yaptığını paylaşımlarıyla duyuran Songül Karlı'nın son pozları şarkıcı Hadise'ye benzetildi. İşte yürek hoplatan görüntüsü ile Songül Karlı'nın deri kombini...

Songül Karlı deri kombini ile nefes kesti! 49’luk Songül Karlı yine göğüs dekoltesini konuşturdu! Hadise havası var gibi

Derin göğüs dekoltesi ile magazin sayfalarında sıklıkla yer bulan Songül Karlı'nın son paylaşımı yine dikkat çekti.

Songül Karlı deri kombini ile nefes kesti! 49’luk Songül Karlı yine göğüs dekoltesini konuşturdu! Hadise havası var gibi

49 yaşındaki Songül Karlı son olarak deri kombini ile nefes kesti. Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı fit hali ile de övgüleri topluyor.

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Songül Karlı deri kombini ile nefes kesti! 49’luk Songül Karlı yine göğüs dekoltesini konuşturdu! Hadise havası var gibi

Geçtiğimiz günlerde ayna pozu veren Songül Karlı vücudunu saran kırmızı elbisesi ile mest etmişti.

Songül Karlı deri kombini ile nefes kesti! 49’luk Songül Karlı yine göğüs dekoltesini konuşturdu! Hadise havası var gibi

Songül Karlı sık sık gittiği ve neredeyse her seferinde poz vermeden ayrılmadığı kuaföründen yeni paylaşımda bulundu.

Songül Karlı dekolteli pozlarıyla nefes kesti | Video

Songül Karlı deri kombini ile nefes kesti! 49’luk Songül Karlı yine göğüs dekoltesini konuşturdu! Hadise havası var gibi

Deri pantolonu üzerine giydiği derin göğüs dekolteli bluzu ile nefes kesen Songül Karlı'nın siyah şıklığına beğeni yağdı.

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