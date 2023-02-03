Songül Karlı dekolteli pozlarıyla nefes kesti | Video
49 yaşındaki Songül Karlı sık sık gittiği ve neredeyse her seferinde poz vermeden ayrılmadığı kuaföründen yeni paylaşımda bulundu. Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı fit hali ile de övgüleri topluyor. Derin göğüs dekoltesi ile magazin sayfalarında sıklıkla yer bulan Songül Karlı'nın son paylaşımı yine şaşırtmadı. Deri pantolonu üzerine giydiği derin göğüs dekolteli bluzu ile nefes kesen Songül Karlı'nın siyah şıklığına beğeni yağdı. Geçtiğimiz günlerde yine estetik dokuşuşlar yaptığını paylaşımlarıyla duyuran Songül Karlı'nın son pozları şarkıcı Hadise'ye benzetildi. İşte yürek hoplatan görüntüsü ile Songül Karlı'nın deri kombini.
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