Sosyetik kolejde akran zorbalarına en hafif ceza! Velilerden okul yönetimine sert tepki!

OKULDAN ATAMAMIŞLAR

Olayı öğrenen ve haklı olarak çok tedirgin olan sosyetik veliler, Koç Lisesi'ne gidip müdürün kapısına dayanmış. "Hemen bu olaya karışan öğrencileri okuldan atın" demişler. Ancak çocuklar hala okuldaymış. Çünkü 8. sınıfta oldukları için okuldan atılamıyorlarmış, ancak kınama, uyarı ve okul değişikliği cezaları verilebiliyormuş. Koç Lisesi de iki elebaşına ve biber gazı getiren öğrenciye kınama cezası vermiş.