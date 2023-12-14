Giriş Tarihi: 14.12.2023 07:43
Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
07:45
Sosyetik kolejde akran zorbalarına en hafif ceza! Velilerden okul yönetimine sert tepki!
Son zamanlarda liselerde artan akran zorbalığının, sosyetenin çocuklarının gittiği, İstanbul'un en ünlü özel liselerinden Koç Lisesi'ne de sıçradığı ortaya çıkmıştı. Dün Koç Lisesi'nde öğrenciler arasında yaşanan skandal olayı köşesine taşıyan Bülent Cankurt'un yazısı sonrası okul yönetimi sessizliğini korurken onlarca veli telefon edip olayın detaylarını aktardı. Koç Lisesi'nde yaşanan akran zorbalığı ve biber gazlı kavga olayıyla ilgili konuşan veliler, okul yönetimine sert tepki gösterdi: "Her yıl 448 bin lira ödeyip çocuklarımızı onlara teslim ediyoruz. Yöneticilerin her şeye hakim ve adil olmalarını istiyoruz. Zorbalık olayları kınama cezalarıyla örtbas edilmemeli"