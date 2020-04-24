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kimdir, kaç doğumlu ve nereli? 2020 Survivor boyu kaç ve kaç yaşında? İşte hayatı

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan yeni bölümler ile devam ediyor. Ünlüler takımı yarışmacısı da yarışmada en çok dikkat çeken isimlerden birisi olarak öne çıkıyor. Adadaki diyaloglarının yanı sıra yaşı ve boyu ile öne çıkan Aşkım Burçe, programın yayınlandığı akşamlarda vatandaşların en çok araştırdığı kişiler arasında bulunuyor. Bu noktada da, 'Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç doğumlu ve boyu kaç?' sorularının yanıtı sorgulanıyor. Peki, 2020 Tunay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve boyu kaç? İşte, Ünlüler takımı yarışmacısının hayatı...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 21:14 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 21:15
Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç doğumlu ve nereli? 2020 Survivor Aşkım Burçe Tunay boyu kaç ve kaç yaşında? İşte hayatı

Adaların birleşmesi sonrasında 2020 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Programın yayınlandığı akşamlarda belirli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Ünlüler takımına sonradan dâhil olan durumunda. Yarışmada gösterdiği performanslar ve adadaki diyalogları ile dikkatleri çeken 2000 doğumlu yarışmacı, aynı zamanda kısa boyu ile de seyircilerinden dikkatinden kaçmıyor. Hâl böyle olunca da Aşkım Burçe Tunay'ın hayatı ve özel hayatına yönelik bilgiler yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu nokta da, ' kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç?' sorularının yanıtını arayanlar doğru yerdeler!

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ VE NERELİ?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

İşte, Ünlüler takımı Aşkım Burçe Tunay'ın kısa biyografisi;

Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç doğumlu ve nereli? 2020 Survivor Aşkım Burçe Tunay boyu kaç ve kaç yaşında? İşte hayatı

, 2006 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Yaz Spor Okulu'nda Hakan Akdoğan önderliğinde cimnastik sporuna başladı. Aynı üniversitenin Spor Kulübünde lisanslı sporculuğa 2007 yılında adım attı. Burada hem artistik hemde trampolin olarak sürdürdüren Aşkım Burçe Tunay, yarışmacı kimliğini, 2010 yılında İstanbul'a dönüşte trampoline karar vererek İst. Akademik Spor Kulübü'nde Cumhur Zorba hocamın nezaretinde devam etti

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Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç doğumlu ve nereli? 2020 Survivor Aşkım Burçe Tunay boyu kaç ve kaç yaşında? İşte hayatı

İlk sportif başarısı 2012 I.Etap Kulüplerarası Yarışması'nda 6.'cılık elde ederek aldı. 19-25 Ocak 2013 yılında İzmir'de toplanan Trampolin Cimnastik Yıldız-Genç-Büyük Gelişim Kampı'na çağrılması, Milli Takım ile ilk "tanışmaması" oldu. Nisan 2013/İzmir'de 5.'cilik, Temmuz 2013/Samsun'da 4.'cülük ile 01-07 Eylül 2013/Samsun Gelişim Kampı sonrası 12-13 Ekim 2013/Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda aldığım ilk Türkiye Şampiyonluğu ile Milli Takıma çağrılarak, 14-18 Kasım 2013'de Bulgaristan/Sofya'da Dünya Yaş Grupları Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını elde ettim. İlk millilik heyecanı ile serimi tam bitiremediğinden dolayı ancak dünya 65.'cisi olarak ilk milli heyecanı yaşadı

Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç doğumlu ve nereli? 2020 Survivor Aşkım Burçe Tunay boyu kaç ve kaç yaşında? İşte hayatı

Türkiye dahilindeki yarışmalardaki başarılarına Nisan 2016'da İspanya/Valladolid'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılarak devam etti. 2016'da Brescia/İtalya'da Final yaparak 6.'cılık ve Santerem/Portekiz'de yine Final yaparak 4.'cü olarak en iyi derecemi yaptı.

Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç doğumlu ve nereli? 2020 Survivor Aşkım Burçe Tunay boyu kaç ve kaç yaşında? İşte hayatı
I. Okullararası Trampolin Tr. Şampiyonası'nda okulum Maltepe Anadolu Lisesi'ni temsil ederek daha önce İstanbul 1.'cisi olarak katıldığı şampiyonadan okuluma Türkiye 3.'lüğünü kazandırdı. Aşkım Burçe Tunay şu an antrenörü Murat Ocaktan ile sporculuk yolumda ilerlemeye çalışıyor
Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç doğumlu ve nereli? 2020 Survivor Aşkım Burçe Tunay boyu kaç ve kaç yaşında? İşte hayatı

AŞKIM BURÇE TUNAY'IN BOYU KAÇ?

Survivor yarışması gönüllüler takımı yarışmacısı yarışmada kısa boyuyla dikkatleri çekiyor.

Aşkım Burçe Tunay 162 cm boyunda.

Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç doğumlu ve nereli? 2020 Survivor Aşkım Burçe Tunay boyu kaç ve kaç yaşında? İşte hayatı
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