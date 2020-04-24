Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç doğumlu ve nereli? 2020 Survivor Aşkım Burçe Tunay boyu kaç ve kaç yaşında? İşte hayatı

Adaların birleşmesi sonrasında 2020 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Programın yayınlandığı akşamlarda belirli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Ünlüler takımına sonradan dâhil olan Aşkım Burçe Tunay durumunda. Yarışmada gösterdiği performanslar ve adadaki diyalogları ile dikkatleri çeken 2000 doğumlu yarışmacı, aynı zamanda kısa boyu ile de seyircilerinden dikkatinden kaçmıyor. Hâl böyle olunca da Aşkım Burçe Tunay'ın hayatı ve özel hayatına yönelik bilgiler yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu nokta da, 'Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç?' sorularının yanıtını arayanlar doğru yerdeler!

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ VE NERELİ?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

İşte, Ünlüler takımı Aşkım Burçe Tunay'ın kısa biyografisi;