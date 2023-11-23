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Giriş Tarihi: 23.11.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 12:55

Turabi vazgeçti, yerine bakın kim geldi! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor All Star 2024 kadrosu o isimle güçlendi!

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star 2024 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yapımcı Acun Ilıcalı, yeni sezonda yarışmaya katılacak isimleri sosyal medya hesabından tek tek açıklamış ve Survivor All Star 2024 kadrosu şekillenmişti. Ancak Survivor tarihinin efsane ismi Turabi Çamkıran, sağlık sorunları sebebiyle yarışmaya katılamayacağını açıkladı. Bu karar izleyicileri şok ederken yeni bir gelişme yaşandı. Turbo lakaplı Turabi'nin yeri hemen doldu. Ilıcalı, o ismin gelişini ''Beraber olacağımız için çok mutluyuz" sözleriyle duyurdu. İşte, Turabi'nin yerine Survivor All Star 2024'e katılan o yarışmacı...

Turabi vazgeçti, yerine bakın kim geldi! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor All Star 2024 kadrosu o isimle güçlendi!

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024 için geri sayım devam ediyor. Yeni sezonda yarışacak isimler geçtiğimiz aylarda programın yapımcısı Acun Ilıcalı tarafından tek tek açıklanmıştı. Survivor All Star 2024 kadrosu belli olurken yeni sezon için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde flaş bir gelişme yaşandı. Survivor tarihinin en efsane yarışmacıları arasında yer alan Turbo Turabi, yeni sezonda yer alamayacağını duyurdu. Turabi'nin çekilme kararı almasının ardından harekete geçen Ilıcalı, ünlü oyuncuyu kadroya kattı! İşte, Survivor All Star'a katılan yeni yarışmacı...

Turabi vazgeçti, yerine bakın kim geldi! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor All Star 2024 kadrosu o isimle güçlendi!

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star 2024 sezonu için geri sayım devam ediyor.

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Turabi vazgeçti, yerine bakın kim geldi! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor All Star 2024 kadrosu o isimle güçlendi!

Bu yıl SMS'in olmayacağı, sadece hız ve gücün ön planda tutulacağı Survivor All Star kadrosu, şampiyonlardan tutun da önemli dereceler elde etmiş yarışmacılara kadar resmen yıldızlar geçidi!

Sevilen yarışmanın başlamasına daha aylar var ama heyecanlı bekleyiş şimdiden başlamış durumda.

Turabi vazgeçti, yerine bakın kim geldi! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor All Star 2024 kadrosu o isimle güçlendi!

Hatırlanacağı üzere ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarla yeni sezonda yarışacak isimleri tek tek açıklamıştı.

Turabi vazgeçti, yerine bakın kim geldi! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor All Star 2024 kadrosu o isimle güçlendi!

Ilıcalı'nın Survivor'da yarışacağını açıkladığı isimlerden biri Survivor'un yüzü haline gelen Turabi Çamkıran olmuştu.

Bu sezon şampiyon olup olmayacağı merak konusu olan Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gündeme oturdu.

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