Turabi vazgeçti, yerine bakın kim geldi! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor All Star 2024 kadrosu o isimle güçlendi!

Giriş Tarihi: 23.11.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 12:55

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star 2024 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yapımcı Acun Ilıcalı, yeni sezonda yarışmaya katılacak isimleri sosyal medya hesabından tek tek açıklamış ve Survivor All Star 2024 kadrosu şekillenmişti. Ancak Survivor tarihinin efsane ismi Turabi Çamkıran, sağlık sorunları sebebiyle yarışmaya katılamayacağını açıkladı. Bu karar izleyicileri şok ederken yeni bir gelişme yaşandı. Turbo lakaplı Turabi'nin yeri hemen doldu. Ilıcalı, o ismin gelişini ''Beraber olacağımız için çok mutluyuz" sözleriyle duyurdu. İşte, Turabi'nin yerine Survivor All Star 2024'e katılan o yarışmacı...