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Haberler Galeri Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray hayranlrını geçmişe götürdü! Türkan Şoray nostaljik karesi ile büyüledi!
Giriş Tarihi: 15.10.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 11:47

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray hayranlrını geçmişe götürdü! Türkan Şoray nostaljik karesi ile büyüledi!

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı. 20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor. Türkan Şoray'ın son hali ise giderek zayıfladığını ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette görüntülenen Türkan Şoray'ın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmamıştı. Adeta bir deri bir kemik kalan Türkan Şoray'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulunan Türkan Şoray hayranlarını eski günlere götürdü. Türk sinemasının 'Sultan'ına beğeni yağdı. İşte fazla kilolarından kurtulan ve estetik yaptıran usta sanatçı Türkan Şoray'ın nostaljik karesi...

Türk sinemasının ’Sultan’ı Türkan Şoray hayranlrını geçmişe götürdü! Türkan Şoray nostaljik karesi ile büyüledi!

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı. 20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor.

Türk sinemasının ’Sultan’ı Türkan Şoray hayranlrını geçmişe götürdü! Türkan Şoray nostaljik karesi ile büyüledi!

Türkan Şoray'ın son hali ise giderek zayıfladığını ortaya koydu.

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Türk sinemasının ’Sultan’ı Türkan Şoray hayranlrını geçmişe götürdü! Türkan Şoray nostaljik karesi ile büyüledi!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette görüntülenen Türkan Şoray'ın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmamıştı.

Türk sinemasının ’Sultan’ı Türkan Şoray hayranlrını geçmişe götürdü! Türkan Şoray nostaljik karesi ile büyüledi!

Adeta bir deri bir kemik kalan Türkan Şoray'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Türk sinemasının ’Sultan’ı Türkan Şoray hayranlrını geçmişe götürdü! Türkan Şoray nostaljik karesi ile büyüledi!

Sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulunan Türkan Şoray hayranlarını eski günlere götürdü.

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