Giriş Tarihi: 16.05.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
16:47
Ümit Erdim ve Seda Erdim sessiz sedasız boşandı mı? Soyadını değiştirince sosyal medya çalkalandı...
"Hayat Bilgisi" dizisindeki 'Arif' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile nikah masasına oturmuştu. 2018'de kızları Ses'i kucaklarına alan çift, 2022'de ikinci kızlarına da kavuşmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiren gözden çiftten Seda Erdim soyadını değiştirerek Seda Çınar yaptı. Sevilen ikilinin boşandığı iddiaları güçlenince takipçilerden gelen yorumlar havada uçuştu.