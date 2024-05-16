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Haberler Galeri Ümit Erdim ve Seda Erdim sessiz sedasız boşandı mı? Soyadını değiştirince sosyal medya çalkalandı...
Giriş Tarihi: 16.05.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 16:47

Ümit Erdim ve Seda Erdim sessiz sedasız boşandı mı? Soyadını değiştirince sosyal medya çalkalandı...

"Hayat Bilgisi" dizisindeki 'Arif' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile nikah masasına oturmuştu. 2018'de kızları Ses'i kucaklarına alan çift, 2022'de ikinci kızlarına da kavuşmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiren gözden çiftten Seda Erdim soyadını değiştirerek Seda Çınar yaptı. Sevilen ikilinin boşandığı iddiaları güçlenince takipçilerden gelen yorumlar havada uçuştu.

Ümit Erdim ve Seda Erdim sessiz sedasız boşandı mı? Soyadını değiştirince sosyal medya çalkalandı...

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde "Var mısın Arif" karakterine hayat veren Ümit Erdim yaşadığı inanılmaz değişimle gündemdeydi.

Ümit Erdim ve Seda Erdim sessiz sedasız boşandı mı? Soyadını değiştirince sosyal medya çalkalandı...

Ümit Fit bir görünüme kavuşan Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile nikah masasına oturmuştu.

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Ümit Erdim ve Seda Erdim sessiz sedasız boşandı mı? Soyadını değiştirince sosyal medya çalkalandı...

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan ikili 2018 yılında kızları Ses'i 2018'de kızları Ses'i, 2022'de ikinci kızlarına da kavuşmuştu.

Ümit Erdim ve Seda Erdim sessiz sedasız boşandı mı? Soyadını değiştirince sosyal medya çalkalandı...

Evliliklerini ve aile hayatlarını kameralardan uzak şekilde yürüten çiftin son zamanlarda beraber paylaşım yapmaması dikkat çekmeye başlamıştı.

Ümit Erdim ve Seda Erdim sessiz sedasız boşandı mı? Soyadını değiştirince sosyal medya çalkalandı...

Bir süre önce de sosyal medyasında radikal bir adım atan Seda Erdim soyadını değiştirip Seda Çınar yapınca olanlar oldu.

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