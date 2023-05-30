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Haberler Galeri Ünlü modifiyeci Ünal Turan, 14 milyon liralık aracıyla kaza yaptı! Kaza anı kameralara böyle yansıdı!
Giriş Tarihi: 30.05.2023 21:21 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 21:22

Ünlü modifiyeci Ünal Turan, 14 milyon liralık aracıyla kaza yaptı! Kaza anı kameralara böyle yansıdı!

İHA
Ünlü modifiyeci Ünal Turan, 14 milyon liralık aracıyla kaza yaptı! Kaza anı kameralara böyle yansıdı!

Ünlü modifiyeci Ünal Turan ve sevgilisi Ceylan Koynat, korku dolu anlar yaşayarak adeta ölümden döndü.

Ünlü modifiyeci Ünal Turan, 14 milyon liralık aracıyla kaza yaptı! Kaza anı kameralara böyle yansıdı!

Ünlü modifiyeci Ünal Turan ve sevgilisi Ceylan Koynat, Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli'nde 14 milyon liralık Ferrari ile süratli şekilde seyrettiği esnada lastik patlatınca kaza yaptı.

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Ünlü modifiyeci Ünal Turan, 14 milyon liralık aracıyla kaza yaptı! Kaza anı kameralara böyle yansıdı!

Turan kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Ferrari ise kullanılamaz hale geldi.

Ünlü modifiyeci Ünal Turan, 14 milyon liralık aracıyla kaza yaptı! Kaza anı kameralara böyle yansıdı!

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde süratli bir şekilde 14 milyon liralık Ferrari ile seyreden Ünal Turan, lastiğin patlaması sonucu kaza yaptı.

Ünlü modifiyeci Ünal Turan, 14 milyon liralık aracıyla kaza yaptı! Kaza anı kameralara böyle yansıdı!

Feci kazada kullanılamaz hale gelen ultra lüks otomobildeki Turan ve sevgilisi Koynat, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

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