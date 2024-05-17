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Haberler Galeri Yağ aldırdığını itiraf eden Demet Akalın şimdi de karın kaslarıyla olay oldu! "Ben hep böyleydim" dedi ama inandıramadı...
Giriş Tarihi: 17.05.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 15:57

Yağ aldırdığını itiraf eden Demet Akalın şimdi de karın kaslarıyla olay oldu! "Ben hep böyleydim" dedi ama inandıramadı...

Demet Akalın hırs yaptı! Nisan ayında yaptırdığı operasyonun ardından 10 kilo veren Demet Akalın son olarak karın kaslarıyla adeta şov yaptı. Kısa sürede verdiği kilolar ile dikkat çeken Demet Akalın yağ aldırdığını itiraf etmişti. Demet Akalın'ın son paylaşımına "karın estetiği de olmuş" yorumları yağdı. Demet Akalın ise estetik iddialarını kabul etmedi "Ben hep böyleydim" dedi... İşte Demet Akalın'ın karın kaslarını sergilediği ayna pozu...

Yağ aldırdığını itiraf eden Demet Akalın şimdi de karın kaslarıyla olay oldu! Ben hep böyleydim dedi ama inandıramadı...

Kendi vücudu güzel olmadığı için, giyemedi için dekolteli sahne kıyafetlerini eleştirdiği yönünde yorumlar yapılan Demet Akalın hırs yapmış "Görürsünüz nasıl zayıflıyorum" yanıtını vermişti... Demet Akalın dediğini yaptı... Şarkıcı Demet Akalın, birkaç hafta önce kısa sürede 10 kilo verdiğini açıklamıştı.

Operasyon geçirdiğini itiraf eden Akalın "Zayıfladım herkes merak ediyor. Küçük bir operasyon yaptık. Bu işlerden korkuyordum ama bu sefer doktora güvendim. 10 küsur kilo gitti. Daha da vereceğim. Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek" demişti.

Yağ aldırdığını itiraf eden Demet Akalın şimdi de karın kaslarıyla olay oldu! Ben hep böyleydim dedi ama inandıramadı...

Demet Akalın son olarak karın kaslarıyla adeta şov yaptı. Kısa sürede verdiği kilolar ile dikkat çeken Demet Akalın'ın son paylaşımına "karın estetiği de olmuş" yorumları yağdı.

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Yağ aldırdığını itiraf eden Demet Akalın şimdi de karın kaslarıyla olay oldu! Ben hep böyleydim dedi ama inandıramadı...

Demet Akalın ise estetik iddialarını kabul etmedi "Ben hep böyleydim" dedi ama pek de inandıramadı.

Yağ aldırdığını itiraf eden Demet Akalın şimdi de karın kaslarıyla olay oldu! Ben hep böyleydim dedi ama inandıramadı...

Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor.

Yağ aldırdığını itiraf eden Demet Akalın şimdi de karın kaslarıyla olay oldu! Ben hep böyleydim dedi ama inandıramadı...

Şarkıcı Demet Akalın paylaştığı fotoğrafla takipçilerini maziye götürmüştü...

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