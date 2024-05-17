Yağ aldırdığını itiraf eden Demet Akalın şimdi de karın kaslarıyla olay oldu! "Ben hep böyleydim" dedi ama inandıramadı...

Kendi vücudu güzel olmadığı için, giyemedi için dekolteli sahne kıyafetlerini eleştirdiği yönünde yorumlar yapılan Demet Akalın hırs yapmış "Görürsünüz nasıl zayıflıyorum" yanıtını vermişti... Demet Akalın dediğini yaptı... Şarkıcı Demet Akalın, birkaç hafta önce kısa sürede 10 kilo verdiğini açıklamıştı.

Operasyon geçirdiğini itiraf eden Akalın "Zayıfladım herkes merak ediyor. Küçük bir operasyon yaptık. Bu işlerden korkuyordum ama bu sefer doktora güvendim. 10 küsur kilo gitti. Daha da vereceğim. Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek" demişti.