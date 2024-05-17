Giriş Tarihi: 17.05.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
15:57
Yağ aldırdığını itiraf eden Demet Akalın şimdi de karın kaslarıyla olay oldu! "Ben hep böyleydim" dedi ama inandıramadı...
Demet Akalın hırs yaptı! Nisan ayında yaptırdığı operasyonun ardından 10 kilo veren Demet Akalın son olarak karın kaslarıyla adeta şov yaptı. Kısa sürede verdiği kilolar ile dikkat çeken Demet Akalın yağ aldırdığını itiraf etmişti. Demet Akalın'ın son paylaşımına "karın estetiği de olmuş" yorumları yağdı. Demet Akalın ise estetik iddialarını kabul etmedi "Ben hep böyleydim" dedi... İşte Demet Akalın'ın karın kaslarını sergilediği ayna pozu...