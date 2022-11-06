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Haberler Galeri Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Meğer alınan parayla...
Giriş Tarihi: 06.11.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022 14:57

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Meğer alınan parayla...

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat ve İrem Altuğ'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Dizinin çekildiği yalının nerede ve kime ait olduğu merak konusu olmuştu. Yalının sahibi tanıdık çıktı.

Yalı Çapkını’ndaki yalı bakın kimin çıktı! Meğer alınan parayla...

Son günlerde gündemde olan Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden uyarla olan dizinin oyuncu kadrosunda ise birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yalı Çapkını’ndaki yalı bakın kimin çıktı! Meğer alınan parayla...

Dizinin güçlü kadrusunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.

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Yalı Çapkını’ndaki yalı bakın kimin çıktı! Meğer alınan parayla...

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Sorumsuzluklarıyla ailesini -en çok da dedesi- Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir.

Yalı Çapkını’ndaki yalı bakın kimin çıktı! Meğer alınan parayla...

Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir.

Yalı Çapkını’ndaki yalı bakın kimin çıktı! Meğer alınan parayla...

Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

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