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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in eşi pembe mayosu ile hayran bıraktı... Tolga Karel'den hamile eşi Sarah Scott ile plaj pozu!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 13:55

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in eşi pembe mayosu ile hayran bıraktı... Tolga Karel'den hamile eşi Sarah Scott ile plaj pozu!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel, kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu. Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Tolga Karel'den son olarak yeni bebek haberi gelmişti. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in 5. kez baba olacağı ortaya çıkmıştı. Yeniden baba olmaya hazırlanan Tolga Karel son olarak sosyal medya hesabından hamile eşi Sarah Scott ile plaj pozlarını paylaştı. Tolga Karel'in eşi Sarah Scott pembe mayosu ile hayran bıraktı... İşte Tolga Karel'in eşi Sarah Scott ile aşk pozu...

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’in eşi pembe mayosu ile hayran bıraktı... Tolga Karel’den hamile eşi Sarah Scott ile plaj pozu!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’in eşi pembe mayosu ile hayran bıraktı... Tolga Karel’den hamile eşi Sarah Scott ile plaj pozu!

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.

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Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’in eşi pembe mayosu ile hayran bıraktı... Tolga Karel’den hamile eşi Sarah Scott ile plaj pozu!

Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’in eşi pembe mayosu ile hayran bıraktı... Tolga Karel’den hamile eşi Sarah Scott ile plaj pozu!

Tolga Karel'den son olarak yeni bebek haberi gelmişti. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in 5. kez baba olacağı ortaya çıkmıştı.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’in eşi pembe mayosu ile hayran bıraktı... Tolga Karel’den hamile eşi Sarah Scott ile plaj pozu!

Yeniden baba olmaya hazırlanan Tolga Karel son olarak sosyal medya hesabından hamile eşi Sarah Scott'un yeni yaşını romantik sözlerle kutlamıştı.

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