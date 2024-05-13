Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’in eşi pembe mayosu ile hayran bıraktı... Tolga Karel’den hamile eşi Sarah Scott ile plaj pozu!

Giriş Tarihi: 13.05.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
13:55
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel, kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu. Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Tolga Karel'den son olarak yeni bebek haberi gelmişti. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in 5. kez baba olacağı ortaya çıkmıştı. Yeniden baba olmaya hazırlanan Tolga Karel son olarak sosyal medya hesabından hamile eşi Sarah Scott ile plaj pozlarını paylaştı. Tolga Karel'in eşi Sarah Scott pembe mayosu ile hayran bıraktı... İşte Tolga Karel'in eşi Sarah Scott ile aşk pozu...