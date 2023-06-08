Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştu! Safiye Soyman'ın nazar korkusu! ‘Mezarlığın yarısı nazardan’
Giriş Tarihi: 08.06.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 11:33

Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştu! Safiye Soyman'ın nazar korkusu! ‘Mezarlığın yarısı nazardan’

Can dostu Seda Sayan'ı dinleyen Safiye Soyman bıçak altına yatmış yüz gerdirme operasyonu geçirmişti. Lolita Lift adı verilen bir operasyonla boynunu gerdiren Safiye Soyman, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Safiye Soyman, son olarak katıldığı canlı yayında estetiklerini bir bir sıralayarak samimi itiraflarda bulunmuştu. Safiye Soyman "Yüzümü 3 cm yukarı çektiler. Boynumu da çekerek kulağımın arkasına topladılar." demişti. Değişimi ile çok konuşulan Safiye Soyman'ın "Kırışmamak için sırt üstü yatıyorum..." sözleri ise şaşkınlık yaratmıştı. Safiye Soyman, geçtiğimiz günlerde bir sünnet düğününe katıldı. Mavi kıyafeti ile dikkat çeken Soyman, "Nazardan çok korkarım ben, nazar boncuğum da her zaman yanımdadır. Mezarlığın yarısı nazardan derler" diye konuştu.

Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştu! Safiye Soyman’ın nazar korkusu! ‘Mezarlığın yarısı nazardan’

Safiye Soyman da yakın dostu Seda Sayan'ın izinde! Geçtiğimiz ay estetik operasyonlar için bıçak altına yatan Safiye Soyman, haftalar sonra katıldığı canlı yayında yüzüne yaptırdığı tüm işlemleri tek tek anlatmıştı. Safiye Soyman, son olarak nazardan çok korkutuğunu dile getirdi. Soyman'ın sözleri gündem oldu.

Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştu! Safiye Soyman’ın nazar korkusu! ‘Mezarlığın yarısı nazardan’

Can dostu Seda Sayan'ı dinleyen Safiye Soyman bıçak altına yatmış yüz gerdirme operasyonu geçirmişti. Lolita Lift adı verilen bir operasyonla boynunu gerdiren Safiye Soyman, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştu! Safiye Soyman’ın nazar korkusu! ‘Mezarlığın yarısı nazardan’

"BOYNUMU ÇEKEREK KULAĞIMIN ARKASINA TOPLADI"

2. Sayfa programına konuk olan Safiye Soyman, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Yüzünü gerdiren Soyman, şu ifadeleri kullandı: "Boyun ve gıdı gerdirme yaptırdım. Suratım henüz şiş...

Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştu! Safiye Soyman’ın nazar korkusu! ‘Mezarlığın yarısı nazardan’

Yüzümü çekerek kulağımın içinde topladı. Yüzümü 3 cm yukarı çekti. Boynumu da çekerek kulağımın arkasına topladı. Benim cildim kızımın çıkardığı ürünleri kullandığım için zaten çok gergin. Benim boynumda sıkıntı vardı. Doktoru ben buldum sonra da Seda Sayan'ı götürdüm."

Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştu! Safiye Soyman’ın nazar korkusu! ‘Mezarlığın yarısı nazardan’

"YÜZÜMDE BİR YERİMİ DOLDURTMADIM"

"Yanaklarımda bir şey yok. Yüzüm çekildiği için öyle görünüyor. 2 sene önce Jawline (çene hattı dolgusu) yapılmıştı.

SON DAKİKA