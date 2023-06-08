Giriş Tarihi: 08.06.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 11:33

Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştu! Safiye Soyman'ın nazar korkusu! ‘Mezarlığın yarısı nazardan’

Can dostu Seda Sayan'ı dinleyen Safiye Soyman bıçak altına yatmış yüz gerdirme operasyonu geçirmişti. Lolita Lift adı verilen bir operasyonla boynunu gerdiren Safiye Soyman, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Safiye Soyman, son olarak katıldığı canlı yayında estetiklerini bir bir sıralayarak samimi itiraflarda bulunmuştu. Safiye Soyman "Yüzümü 3 cm yukarı çektiler. Boynumu da çekerek kulağımın arkasına topladılar." demişti. Değişimi ile çok konuşulan Safiye Soyman'ın "Kırışmamak için sırt üstü yatıyorum..." sözleri ise şaşkınlık yaratmıştı. Safiye Soyman, geçtiğimiz günlerde bir sünnet düğününe katıldı. Mavi kıyafeti ile dikkat çeken Soyman, "Nazardan çok korkarım ben, nazar boncuğum da her zaman yanımdadır. Mezarlığın yarısı nazardan derler" diye konuştu.