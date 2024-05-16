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Haberler Galeri Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural'dan uzun aradan sonra yeni paylaşım! Kilo verip saç ektirmişti... İşte Arda Kural'ın son hali!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 06:43

Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural'dan uzun aradan sonra yeni paylaşım! Kilo verip saç ektirmişti... İşte Arda Kural'ın son hali!

Şöhretin yıprattığı isimler arasında olan Arda Kural yaşadığı sıkıntılı günleri geride bıraktı. 90'ların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz senelerde Arda Kural, fazla kilolarından kurtulmaya başlamış ve saç ektirmişti. Setlere geri dönen Arda Kural sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak hayranlarını yeni görüntüsü ile sevindiriyor. Arda Kural'dan uzun aradan sonra yeni paylaşım geldi. İşte kilo vererek fit bir görünüme kavuşan 44 yaşındaki Arda Kural'ın son hali...

Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural’dan uzun aradan sonra yeni paylaşım! Kilo verip saç ektirmişti... İşte Arda Kural’ın son hali!

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise 'Emret Komutanım' ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, yaşadığı zor günleri atlattı.

Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural’dan uzun aradan sonra yeni paylaşım! Kilo verip saç ektirmişti... İşte Arda Kural’ın son hali!

Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Arda Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

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Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural’dan uzun aradan sonra yeni paylaşım! Kilo verip saç ektirmişti... İşte Arda Kural’ın son hali!

90'ların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural son pozu ile hayranlarını sevindirdi.

Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural’dan uzun aradan sonra yeni paylaşım! Kilo verip saç ektirmişti... İşte Arda Kural’ın son hali!

Şöhretin yıprattığı isimler arasında olan Arda Kural yaşadığı sıkıntılı günleri geride bıraktı.

Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural’dan uzun aradan sonra yeni paylaşım! Kilo verip saç ektirmişti... İşte Arda Kural’ın son hali!

90'ların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, yaşadığı zor günler kilo almış altın sarısı saçlarından ise eser kalmamıştı.

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