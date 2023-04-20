Giriş Tarihi: 20.04.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 07:32

Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi tanınmaz halde! 62 yaşındaki Sevtap Parman'a yıllar acımadı!

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu. Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde hep gündemdeydi. Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor? Oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak konusu oldu. Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı. Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti. İşte Sevtap Parman'ın son hali...