Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi tanınmaz halde! 62 yaşındaki Sevtap Parman'a yıllar acımadı!
Giriş Tarihi: 20.04.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 07:32

Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi tanınmaz halde! 62 yaşındaki Sevtap Parman'a yıllar acımadı!

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu. Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde hep gündemdeydi. Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor? Oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak konusu oldu. Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı. Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti. İşte Sevtap Parman'ın son hali...

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi tanınmaz halde! 62 yaşındaki Sevtap Parman’a yıllar acımadı!

Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın son hali olay oldu.

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi tanınmaz halde! 62 yaşındaki Sevtap Parman’a yıllar acımadı!

Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi tanınmaz halde! 62 yaşındaki Sevtap Parman’a yıllar acımadı!

Oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak kousu oldu.

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi tanınmaz halde! 62 yaşındaki Sevtap Parman’a yıllar acımadı!

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu.

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi tanınmaz halde! 62 yaşındaki Sevtap Parman’a yıllar acımadı!

Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

SON DAKİKA