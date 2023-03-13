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Haberler Galeri Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı! Menajerinden 'acil' çağrı uyarısı
Giriş Tarihi: 13.03.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 09:15

Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı! Menajerinden 'acil' çağrı uyarısı

Türk sinema ve tiyatro tarihinin duayen isimlerinden olan Yılmaz Gruda'dan sevenlerini üzen haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören 92 yaşındaki usta oyuncu Yılmaz Gruda, hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun menajeri Tümay Özokur, sosyal medya hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak Gruda'nın yoğun bakıma alınmasını için yardım istedi.

Yeşilçam’ın duayen oyuncusu Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı! Menajerinden ’acil’ çağrı uyarısı

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. 92 yaşındaki usta oyuncu Yılmaz Gruda'dan üzücü haber geldi. Duayen oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Yeşilçam’ın duayen oyuncusu Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı! Menajerinden ’acil’ çağrı uyarısı

Oyuncunun menajeri Tümay Özokur, Instagram hesabı üzerinden bakanlığa seslendi, yardım istedi. Özokur çağrısında şu sözlere yer verdi:

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Yeşilçam’ın duayen oyuncusu Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı! Menajerinden ’acil’ çağrı uyarısı

"Ustamız, hocamız Yılmaz Gruda Şişli Etfal Seyrantepe Kampusu kırmızı alanda yatmakta… Hekimler yoğun bakım ya da servise karar vermek üzere… 4 gün önce serviste 5 gün yatırıldı ve düzeldi diye çıkarıldı. Lütfen yoğun bakımda tedavisi yapılsın"

Yeşilçam’ın duayen oyuncusu Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı! Menajerinden ’acil’ çağrı uyarısı

Yılmaz Gruda kimdir?

14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Ahmet Yılmaz Gruda'dır. Babasının adı Hasan, annesinin adı Emine Mediha'dır. İlk Okulu İstanbul 12. İlkokulunda okudu. Anne-babası ayrıldığı için 5.sınıftayken Ankara'ya göç etti, ticaretle uğraşan babasının yanında büyüdü.

Yeşilçam’ın duayen oyuncusu Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı! Menajerinden ’acil’ çağrı uyarısı

Ortaokulu Ankara da okudu. Yılmaz Gruda Ankara Ticaret Lisesi'ndeki eğitim sürecini 2. Sınıfta yarıda bırakarak Ankara'da banka memurluğu yapmaya başladı, daha sonra İstanbul'da Yeni Sabah gazetesinde muhasebecilik yaptı. 1954 yılında istifa ederek Tiyatro Derneği Cep Tiyatrosu'nda 1955-1956 yıllarında iki sezon sahneye çıktı.

Daha sonra da Küçük Sahne, Dormen Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Meydan Sahnesi, Ulvi Uraz, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner gibi topluluklarda oynadı. Bu dönemde rol aldığı oyunlar arasında Eugene O'Neill'den Karaağaçlar Altında (1957), Brandon Thomas' tan Teyzesi (1957), Bevan-Trzcinski'den Kamp 17 (1957), Macchiavelli'den Aşk Otu (1958), Turgut Özakman'dan Duvarların Ötesi (1959), Nikolay Vasilyeviç Gogol'den Müfettiş (1959), Refik Erduran'dan İkinci Baskı (1961), Alec Coppell'dan Gazebo (1961), Haldun Taner'den Günün Adamı (1961), Agatha Christie'den Fare Kapanı (1962), Peter Ustinov'dan Romanoffla Jülyet (1962) sayılabilir. Muammer Karaca tiyatrosunu yönetti.

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