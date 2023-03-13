Yeşilçam’ın duayen oyuncusu Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı! Menajerinden ’acil’ çağrı uyarısı

Ortaokulu Ankara da okudu. Yılmaz Gruda Ankara Ticaret Lisesi'ndeki eğitim sürecini 2. Sınıfta yarıda bırakarak Ankara'da banka memurluğu yapmaya başladı, daha sonra İstanbul'da Yeni Sabah gazetesinde muhasebecilik yaptı. 1954 yılında istifa ederek Tiyatro Derneği Cep Tiyatrosu'nda 1955-1956 yıllarında iki sezon sahneye çıktı.

Daha sonra da Küçük Sahne, Dormen Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Meydan Sahnesi, Ulvi Uraz, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner gibi topluluklarda oynadı. Bu dönemde rol aldığı oyunlar arasında Eugene O'Neill'den Karaağaçlar Altında (1957), Brandon Thomas' tan Teyzesi (1957), Bevan-Trzcinski'den Kamp 17 (1957), Macchiavelli'den Aşk Otu (1958), Turgut Özakman'dan Duvarların Ötesi (1959), Nikolay Vasilyeviç Gogol'den Müfettiş (1959), Refik Erduran'dan İkinci Baskı (1961), Alec Coppell'dan Gazebo (1961), Haldun Taner'den Günün Adamı (1961), Agatha Christie'den Fare Kapanı (1962), Peter Ustinov'dan Romanoffla Jülyet (1962) sayılabilir. Muammer Karaca tiyatrosunu yönetti.