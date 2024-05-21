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Haberler Galeri Yeşilçam’ın unutulmaz karakteri Keloğlan’ın yıldızı Rüştü Asyalı ne yapıyor? Rüştü Asyalı bakın şimdi ne halde!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 07:16 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 07:16

Yeşilçam’ın unutulmaz karakteri Keloğlan’ın yıldızı Rüştü Asyalı ne yapıyor? Rüştü Asyalı bakın şimdi ne halde!

Usta oyuncu Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı Türk filmlerine konu olan masal, fıkra ve benzer halk anlatılarında adı geçen Keloğlan aradan geçen uzun yıllarda öyle bir değişti ki tanımak gerçekten çok zor... 'Keloğlan keleş oğlan' Rüştü Asyalı yer aldığı dört Keloğlan filmi ile hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın unutulmazlarından 'Keloğlan' filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali merak konusu oldu... Başarılı performansı ve doğallığıyla seyircilerin karşısına her çıktığında yüzde gülümseme oluşturan usta oyuncu Keloğlan Rüştü Asyalı şimdi ne yapıyor? İşte Keloğlan Rüştü Asyalı'nın son hali...

Yeşilçam’ın unutulmaz karakteri Keloğlan’ın yıldızı Rüştü Asyalı ne yapıyor? Rüştü Asyalı bakın şimdi ne halde!

Rüştü Asyalı, ilk olarak Ankara Radyosu'nda Çocuk Saati programında canlandırmaya başladığı "Keloğlan" oyunları ile dinleyicinin beğenisini kazanmıştı. Film yapımcılarının dikkatini çeken Rüştü Asyalı daha sonra sinemaya adımı attı. Yeşilçam'ın unutulmazlarından 'Keloğlan' filmlerinin başrolü olan Rüştü Asyalı, daha sonra birçok film ve tiyatro oyununda önemli karakterlere hayat verdi.

Yeşilçam’ın unutulmaz karakteri Keloğlan’ın yıldızı Rüştü Asyalı ne yapıyor? Rüştü Asyalı bakın şimdi ne halde!

1971-1975 yılları arasında dört "Keloğlan" filminde rol alan usta oyuncu Rüştü Asyalı performansıyla izleyicileri kendisine hayran bırakmıştı.

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Yeşilçam’ın unutulmaz karakteri Keloğlan’ın yıldızı Rüştü Asyalı ne yapıyor? Rüştü Asyalı bakın şimdi ne halde!

Peki, filmde gösterdiği başarılı performansı ve doğallıyla seyircilerin karşısına her çıktığında yüzde gülümseme oluşturan usta oyuncu Keloğlan Rüştü Asyalı şimdi ne yapıyor?

Yeşilçam’ın unutulmaz karakteri Keloğlan’ın yıldızı Rüştü Asyalı ne yapıyor? Rüştü Asyalı bakın şimdi ne halde!

İşte Keloğlan Rüştü Asyalı'nın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Yeşilçam’ın unutulmaz karakteri Keloğlan’ın yıldızı Rüştü Asyalı ne yapıyor? Rüştü Asyalı bakın şimdi ne halde!

Rüştü Asyalı, 1963 yılından bu yana televizyon dizileri, tiyatro oyunları ve sanat, kültür programlarıyla radyo ve televizyonda çeşitli projelere büyük katkılarda bulundu. Son çalışması "Ben Bir İnsan" isimli yapıt, Devlet Tiyatroları sahnesinde oynandı.

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