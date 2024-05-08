Giriş Tarihi: 08.05.2024 09:47
Yeşim Ceren Bozoğlu incecik oldu! 60 kilo veren güzel oyuncu bakın nasıl zayıfladı! "Bir deri bir kemik kaldınız"
Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı… Fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Verdiği kiloların yanı sıra sıklıkla değiştirdiği imajı ile de konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor. Yeşim Ceren Bozoğlu değişimi ile büyük beğeni topluyor. Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son paylaşımını görenler 'Günden güne eriyorsun, nasıl başarıyorsun?" yorumunda bulundu. İşte siyahlar içindeki o paylaşımı...