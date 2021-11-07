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Haberler Galeri Yıllar Gülşen Bubikoğlu'nu adeta teğet geçiyor! Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu son pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Giriş Tarihi: 07.11.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 09:38

Yıllar Gülşen Bubikoğlu'nu adeta teğet geçiyor! Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu son pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Yeşilçam'ın güzel gülüşlü kadınları arasında ilk sıralarda gösterilen oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçse de güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıllar önce setlere veda eden Bubikoğlu, hayranlarıyla iletişimini sosyal medya hesabı üzerinden kuruyor. 66 yaşındaki oyuncu, artık tüm zamanını ailesine ve kendisine ayırmayı tercih ediyor. Instagram hesabı aktif olarak kullanan Gülşen Bubikoğlu, yeni pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Yıllara meydan okuyan oyuncuya kısa sürede beğeni yağdı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o kareleri...

Yıllar Gülşen Bubikoğlu’nu adeta teğet geçiyor! Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu son pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Yeşilçam'ın kadın oyuncuları deyince akla ilk gelen isimlerden biri olan Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle bir döneme damga vurmuştu.

Yıllar Gülşen Bubikoğlu’nu adeta teğet geçiyor! Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu son pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Yapılan anketlerde hep birinci seçilen Bubikoğlu, güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Yıllar Gülşen Bubikoğlu’nu adeta teğet geçiyor! Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu son pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Uzun süredir ekranlarda yer almayan ve geri dönmeyeceğini belirten oyuncu, şimdilerde kendisine ve ailesine vakit ayırıyor.

Yıllar Gülşen Bubikoğlu’nu adeta teğet geçiyor! Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu son pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Instagram hesabından da her adımını paylaşan Gülşen Bubikoğlu, son olarak yeni pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.

Yıllar Gülşen Bubikoğlu’nu adeta teğet geçiyor! Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu son pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Güzel havayı fırsat bilen Bubikoğlu, "Harika bir hava, hafif bir yürüyüş" diyerek çekildiği bu selfie'yi sosyal medyadan yayınladı.

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