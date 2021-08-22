Giriş Tarihi: 22.08.2021 12:13Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 12:21
Zarafeti ile annesine benzetilen Sibel Can'ın kızı Melisa Ural 27 yaşına bastı! Sibel Can'dan kızı Melisa'ya duygusal kutlama!
Sibel Can'ın oyuncu Hakan Ural ile evliliğinden olan kızı Melisa Ural'ın bugün doğum günü. 27 yaşına basan Melisa Ural'a annesi Sibel Can'dan özel videolu kutlama geldi. Güzelliği ve zarafeti ile annesine benzetilen Melisa Ural sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği isimlerden. Annesi Sibel Can ve babası Hakan Ural'ın göz bebeği olan Melisa Ural son dönemde verdiği kilolar sonrası değişimi ile de oldukça konuşulmuştu. Kızlarının doğum gününde sosyal medya hesaplarından nostalji paylaşımda bulunan Sibel Can ve Hakan Ural takipçilerini eskiye götürdü. İşte Sibel Can'ın "İyi ki doğdun benim melek kızım" sözleri ile doğum gününü kutladığı kızı Melisa Ural için paylaştığı çok özel video ve Hakan Ural'ın kızı Melisa'nın çocukluk yıllarına gittiği kare...