Giriş Tarihi: 29.07.2023 12:08

Züğürt Ağa'nın güzeller güzeli Kiraz'ıydı... Nilgün Nazlı'yı bir de şimdi görün! "Ağam ben sana vurulmuşem"

Şener Şen ve Erdal Özyağcılar gibi Türk sinemasının iki usta isminin başrolde yer aldığı 1985 yapımı Züğürt Ağa filminde 'Kiraz' karakterine hayat veren Nilgün Nazlı şimdi ne yapıyor? Züğürt Ağa'nın güzel Kiraz'ı Nilgün Nazlı'nın son hali merak konusu oldu. Züğürt Ağa filminde saflığı, güzelliği ve vicdanı izleyiciye o kadar güzel aktarmıştı ki Nilgün Nazlı "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile hafızalara kazındı. Şimdilerde 55 yaşında olan Nilgün Nazlı Yeşilçam'da çok az filmde oynamasına rağmen oynadığı karakterlerle özellikle Züğürt Ağa filmindeki Kiraz karakteri ile unutulmaz oyuncularından oldu. İşte Züğürt Ağa'nın Kiraz'ının son hali...