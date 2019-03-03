İlk kez Cenevre'de tanıtılacak otomobiller

Bu yıl 89'uncusu gerçekleştirilecek Cenevre Otomobil Fuarı, 7 Mart günü kapılarını açacak. Etkinliğe sayılı günler kala, üreticilerin tanıtımını yapacağı modeller de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Dünyanın gözü Cenevre'de olacak. Peki bu otomobiller hangileri ve neden merakla bekleniyor? AUDI Alman üretici Audi, ürün gamındaki plug-in hibrit modelleri Cenevre'de sergileyecek. TFSI e PHEV motorların yıl içinde Q5, A6, A7 ve A8 modellerinde sunulması bekleniyor. Audi'nin fuarda yeni bir elektrikli SUV model de tanıtması bekleniyor. CUPRA Seat'ın bir süre önce ayrı bir marka olarak konumlandırdığı Cupra, ilk özgün modelini Cenevre'de sergileyecek. Seat'ın 7 kişilik SUV'u Tarraco'nun coupe versiyonu gibi görünen Cupra Formentor'un, motor ve sürüş seçenekleri ile Seat modellerinden farklılaşacağı belirtiliyor. FERRARI İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, F8 Tributo modelini Cenevre'de otomobil severler ile buluşturacak.