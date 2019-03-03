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İlk kez 'de tanıtılacak otomobiller

Bu yıl 89'uncusu gerçekleştirilecek Otomobil Fuarı, 7 Mart günü kapılarını açacak. Etkinliğe sayılı günler kala, üreticilerin tanıtımını yapacağı modeller de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Giriş Tarihi: 03.03.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 12:35
İlk kez Cenevre'de tanıtılacak otomobiller

Dünyanın gözü 'de olacak.

İlk kez Cenevre'de tanıtılacak otomobiller

Peki bu otomobiller hangileri ve neden merakla bekleniyor?

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İlk kez Cenevre'de tanıtılacak otomobiller

AUDI

Alman üretici Audi, ürün gamındaki plug-in hibrit modelleri 'de sergileyecek. TFSI e PHEV motorların yıl içinde Q5, A6, A7 ve A8 modellerinde sunulması bekleniyor.

Audi'nin fuarda yeni bir elektrikli SUV model de tanıtması bekleniyor.

İlk kez Cenevre'de tanıtılacak otomobiller

CUPRA

Seat'ın bir süre önce ayrı bir marka olarak konumlandırdığı Cupra, ilk özgün modelini 'de sergileyecek.

İlk kez Cenevre'de tanıtılacak otomobiller

Seat'ın 7 kişilik SUV'u Tarraco'nun coupe versiyonu gibi görünen Cupra Formentor'un, motor ve sürüş seçenekleri ile Seat modellerinden farklılaşacağı belirtiliyor.

İlk kez Cenevre'de tanıtılacak otomobiller
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İlk kez Cenevre'de tanıtılacak otomobiller

FERRARI

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, F8 Tributo modelini 'de otomobil severler ile buluşturacak.

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