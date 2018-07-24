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in satışa çıkacağı tarih açıklandı

Volvo'nun çatı şirketi Geely'nin yakın bir zaman önce satın aldığı Terrafugia şirketi tarafından geliştirilen in çıkış tarihi belli oldu.

Giriş Tarihi: 24.07.2018 00:24 Güncelleme Tarihi: 24.07.2018 00:26
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in satışa çıkacağı tarih açıklandı
Uçan otomobilin satışa çıkacağı tarih açıklandı
ler artık bir hayal olmaktan çıkıyor! Bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi gözüken modeller ile ilgili bir hamle de Volvo'dan geldi.
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in satışa çıkacağı tarih açıklandı
Uçan otomobilin satışa çıkacağı tarih açıklandı
Volvo'yu bünyesinde bulunduran Geely geçtiğimiz yıl geliştiren Terrafugia isimli firmayı satın almıştı. Firmanın uçan otomobillerini satışa çıkacağı tarih ise sonunda belli oldu.
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in satışa çıkacağı tarih açıklandı
Uçan otomobilin satışa çıkacağı tarih açıklandı
Şirket in prototipinin 2019'da satışa çıkacağını duyurdu. Ancak model için istenecek ücret ile ilgili henüz bir açıklamaya yer verilmedi.
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in satışa çıkacağı tarih açıklandı
Uçan otomobilin satışa çıkacağı tarih açıklandı
Massachusetts merkezli Terrafugia şirket daha önce katlanabilir kanatlara, dört tekere ve sinyal lambalarına sahip iki kişilik i ile basında sıklıkla yer bulmuştu.
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in satışa çıkacağı tarih açıklandı
Uçan otomobilin satışa çıkacağı tarih açıklandı
Şirketin ürettiği araç geçtiğimiz yıl Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onay almayı da başarmıştı.
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in satışa çıkacağı tarih açıklandı
Uçan otomobilin satışa çıkacağı tarih açıklandı

Terrafugia'yı bünyesine katan Geely'nin gelecek planlarında Volvo ile bu alanda bir çalışma yapıp yapmayacağını ise zaman gösterecek. (NTV)

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