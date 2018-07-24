Uçan otomobilin satışa çıkacağı tarih açıklandı

Volvo'nun çatı şirketi Geely'nin yakın bir zaman önce satın aldığı Terrafugia şirketi tarafından geliştirilen uçan otomobilin çıkış tarihi belli oldu. Uçan otomobiller artık bir hayal olmaktan çıkıyor! Bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi gözüken modeller ile ilgili bir hamle de Volvo'dan geldi. Volvo'yu bünyesinde bulunduran Geely geçtiğimiz yıl uçan otomobil geliştiren Terrafugia isimli firmayı satın almıştı. Firmanın uçan otomobillerini satışa çıkacağı tarih ise sonunda belli oldu. Şirket uçan otomobilin prototipinin 2019'da satışa çıkacağını duyurdu. Ancak model için istenecek ücret ile ilgili henüz bir açıklamaya yer verilmedi. Massachusetts merkezli Terrafugia şirket daha önce katlanabilir kanatlara, dört tekere ve sinyal lambalarına sahip iki kişilik uçan otomobili ile basında sıklıkla yer bulmuştu. Şirketin ürettiği araç geçtiğimiz yıl Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onay almayı da başarmıştı. Terrafugia'yı bünyesine katan Geely'nin gelecek planlarında Volvo ile bu alanda bir çalışma yapıp yapmayacağını ise zaman gösterecek. (NTV) DİĞER FOTO GALERİLERİMİZ İÇİN TIKLAYIN...