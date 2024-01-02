Giriş Tarihi: 02.01.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
09:34
2 kaşık tükettiğinizde B12 değeriniz normale dönüyor! B12 değerinizi zirveye çıkartan besin
Gün içinde hissedilen halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerin kaynağında B12 eksikliği yatıyor olabilir! Uzmanlar, B12 vitamin eksikliğine iyi gelen besinlerin tüketilmesi sonucu B12 deposunun doldurulacağını belirtiyor. Düzenli tüketildiğinde vücudun vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayan bu besinler aynı zamanda kronik hastalığa karşı da koruyor. Peki, hangi besinler B12 ihtiyacını karşılıyor? İşte tükettiğiniz andan itibaren etki eden B12 deposu besinler...