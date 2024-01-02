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Haberler Galeri 2 kaşık tükettiğinizde B12 değeriniz normale dönüyor! B12 değerinizi zirveye çıkartan besin
Giriş Tarihi: 02.01.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 09:34

2 kaşık tükettiğinizde B12 değeriniz normale dönüyor! B12 değerinizi zirveye çıkartan besin

Gün içinde hissedilen halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerin kaynağında B12 eksikliği yatıyor olabilir! Uzmanlar, B12 vitamin eksikliğine iyi gelen besinlerin tüketilmesi sonucu B12 deposunun doldurulacağını belirtiyor. Düzenli tüketildiğinde vücudun vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayan bu besinler aynı zamanda kronik hastalığa karşı da koruyor. Peki, hangi besinler B12 ihtiyacını karşılıyor? İşte tükettiğiniz andan itibaren etki eden B12 deposu besinler...

2 kaşık tükettiğinizde B12 değeriniz normale dönüyor! B12 değerinizi zirveye çıkartan besin

B12 vitamini eksikliği, vücuttaki B12 vitamini seviyesinin düşmesi sonucunda ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. B12 vitamini, sinir sistemi yapısı, hücre yapıları ve kırmızı kan damarları üretimi gibi birçok önemli işlem için gereklidir.

YORGUNLUK VE HALSİZLİK:

B12 vitamini, aynı zamanda vücudun enerji kaynaklarından olduğu için eksikliği durumunda yorgunluk ve halsizlik hissedilir.

2 kaşık tükettiğinizde B12 değeriniz normale dönüyor! B12 değerinizi zirveye çıkartan besin

NEFES DARLIĞI:

B12 vitamin eksikliği oksijenin dokulara ulaşmasını engelleyebilir. Bu durum, nefes darlığını beraberinde getirir.

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2 kaşık tükettiğinizde B12 değeriniz normale dönüyor! B12 değerinizi zirveye çıkartan besin

SİNİR SİSTEMİ SORUNLARI:

B12 vitamini sinir sistemi sağlığı için önemlidir. Eksiklik durumunda sinir organlarına bağlı olarak uyuşma, titreme, denge bozuklukları, kas zayıflığı, hafıza kaybı ve yetenek güçleri gibi görülebilir.

2 kaşık tükettiğinizde B12 değeriniz normale dönüyor! B12 değerinizi zirveye çıkartan besin

SİNDİRİM SORUNLARI:

B12 vitamini eksikliği, sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere sebep olabilir. İştah kaybı, kilo kaybı, mide bulantısı veya ishal gibi sağlık problemleri ortaya çıkar.

2 kaşık tükettiğinizde B12 değeriniz normale dönüyor! B12 değerinizi zirveye çıkartan besin

SOLUK CİLT:

B12 vitamini eksikliği, sağlıklı kırmızı kan üretmeyi etkileyerek ciltte solukluk, sarılık veya vitiligo benzeri hastalıklara sebep olabilir.

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