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Bu besinlerin vücuda verdiği zarar şoke etti!

Faydalı diye tüketiğimiz, lezzetinden vazgeçemediğimiz birçok besinin vücuda özellikle beyin gelişimine verdiği zararlar ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre tükettiğimiz besinler; beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Besinlerde bulunan zararlı maddelerin ve metallerin fazla miktarda tüketilmesi beyin sağlığını olumsuz etkiliyor. Peki hangi besinler hangi zararlı maddeleri içeriyor? Hangi besinlerde hangi metal bulunuyor? Hangi besinler beyin gelişimini olumsuz etkilioyor? İşte madde madde beyin sağlığını olumsuz etkileyen besinler...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 15:28
Bu besinlerin vücuda verdiği zarar şoke etti!

Faydalı diye tüketiğimiz, lezzetinden vazgeçemediğimiz birçok besinin vücuda özellikle beyin gelişimine verdiği zararlar ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre tükettiğimiz besinler; beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Besinlerde bulunan zararlı maddelerin ve metallerin fazla miktarda tüketilmesi beyin sağlığını olumsuz etkiliyor. Peki hangi besinler hangi zararlı maddeleri içeriyor? Hangi besinlerde hangi metal bulunuyor? Hangi besinler beyin gelişimini olumsuz etkilioyor? İşte madde madde beyin sağlığını olumsuz etkileyen besinler...

Bu besinlerin vücuda verdiği zarar şoke etti!

Yeni bir araştırmaya göre; yağlı ve şekerli bir diyet sadece dört gün içinde hafızanıza, dikkatinize ve ruh halinize zarar verebilir.

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Bu besinlerin vücuda verdiği zarar şoke etti!

Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor.

Bu besinlerin vücuda verdiği zarar şoke etti!

Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi.

Bu besinlerin vücuda verdiği zarar şoke etti!

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir başka deney ise, yüksek yağlı diyetin beş gün boyunca tüketildiğinde, dikkat ve hafıza fonksiyonunun yanı sıra ruh hali değişimlerine de yol açtığını gösterdi.

Bu besinlerin vücuda verdiği zarar şoke etti!

Aşırı kilolu olmak, pek çok kişi için sadece kendisine uygun kıyafetler bulma mücadelesi değil. Aşırı kilo, tüm vücudu etkileyen bir gerçek. Kalp krizi ve diyabet görülme olasılığı bu kişilerde oldukça fazla. Ancak uzmanlara göre bu açıklama, ince insanların rahat bir nefes alabileceği anlamına gelmiyor.

Bu besinlerin vücuda verdiği zarar şoke etti!

Hem Circulation hem de Lancet dergisinde yayınlanan araştırmaya göre; sağlıklı bir görünüm, sağlıklı bir bedene sahip olduğunuz anlamına gelmiyor. Eğer zayıfsanız ama yine de sağlıksız bir diyetiniz varsa ve egzersiz yapmaktan kaçınıyorsanız hala kanser, kalp krizi ve diyabet riski altındasınız.

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