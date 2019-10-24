Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Uzmanlar bu konuda uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata

Uzmanlar bu konuda uyardı! yaparken vermeyi önleyen 6 büyük hata

sonucu vücutta biriken yağlar, şişmanlığa ve bazı kronik hastalıklara neden olur. beslenme kuralları doğrultusunda uygulanan programları kişilerin ideal kilosuna ulaşmasını sağlayarak hem fiziki görünümleri hem de psikolojik durumlarını düzenler. Bazen harfiyen uysak bile diyetten istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Uzmanlara göre, yaptığımız 6 önemli hata vermeyi de zorlaştırıyor. Peki diyet yaparken yapılan 6 büyük hata nelerdir? İşte diyet yaparken yapılan 6 büyük hata...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 14:21
Uzmanlar bu konuda uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata

sonucu vücutta biriken yağlar, şişmanlığa ve bazı kronik hastalıklara neden olur. beslenme kuralları doğrultusunda uygulanan programları kişilerin ideal kilosuna ulaşmasını sağlayarak hem fiziki görünümleri hem de psikolojik durumlarını düzenler. Bazen harfiyen uysak bile diyetten istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Uzmanlara göre, yaptığımız 6 önemli hata vermeyi de zorlaştırıyor. Peki diyet yaparken yapılan 6 büyük hata nelerdir? İşte diyet yaparken yapılan 6 büyük hata...

Uzmanlar bu konuda uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata

ve zinde görünme arzusu gibi çeşitli nedenler insanları yapmaya zorluyor. Ancak, diyet yapan kişilerin birçoğu ne kadar dikkat ederlerse etsinler bir türlü istedikleri kiloya ulaşamıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uzmanlar bu konuda uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata

İngiliz Daily Mirror gazetesi, vermeyi engelleyen alışkanlıkları ve bunları gidermeye yönelik basit bazı önlemleri sıraladı:

Uzmanlar bu konuda uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata

ŞEKERİ AZALTIN

Uzmanlar bu konuda uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata
  • Fazla şeker, kilo almayı tetikleyen ana etken. Vücut, fazla gelen şekeri yağ hücresi olarak tutuyor.
  • Çikolata ve kurabiye yemeyi bıraksanız, bunların yerine bal veya kuru meyve yemeye başlasanız dahil aldığınız şeker miktarı çok daha yüksek olabiliyor.
Uzmanlar bu konuda uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata
  • Aslında ne şekilde olursa olsun, şeker, diyet yapanlar için asla alınmaması gereken gıda maddelerinin başında geliyor.
  • Bunu önlemek için şeker kontrolü yaparak, diyetinizin bir kaydını tutun.
  • Her geçen gün aldığınız şeker miktarını azaltmaya çalışın.
Uzmanlar bu konuda uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata

HAREKET EDİN

BİZE ULAŞIN