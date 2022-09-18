Giriş Tarihi: 18.09.2022 01:09
Güncelleme Tarihi: 18.09.2022
01:14
Antalyasporlu Shoya Nakajima oyuna girdikten saniyeler sonra kırmızı kart gördü! Annesi gözyaşlarını tutamadı...
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, 3 kırmızı kartın çıktığı maçta deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde üst üste 4. mağlubiyetini alarak kötü gidişatını sürdüren ev Antalyaspor'da sonradan oyuna dahil olan yeni transfer Shoya Nakajima, saniyeler sonra kırmızı kart görerek oyundan atıldı.