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Haberler Galeri Antalyasporlu Shoya Nakajima oyuna girdikten saniyeler sonra kırmızı kart gördü! Annesi gözyaşlarını tutamadı...
Giriş Tarihi: 18.09.2022 01:09 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 01:14

Antalyasporlu Shoya Nakajima oyuna girdikten saniyeler sonra kırmızı kart gördü! Annesi gözyaşlarını tutamadı...

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, 3 kırmızı kartın çıktığı maçta deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde üst üste 4. mağlubiyetini alarak kötü gidişatını sürdüren ev Antalyaspor'da sonradan oyuna dahil olan yeni transfer Shoya Nakajima, saniyeler sonra kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Antalyasporlu Shoya Nakajima oyuna girdikten saniyeler sonra kırmızı kart gördü! Annesi gözyaşlarını tutamadı...

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Trabzonspor'u 5-2 yenerek dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor'da işler yolunda gitmiyor.

Antalyasporlu Shoya Nakajima oyuna girdikten saniyeler sonra kırmızı kart gördü! Annesi gözyaşlarını tutamadı...

Adana Demirspor maçına kadar oynadığı 3 maçı da kaybeden Antalyaspor, Adana Demirspor maçının 8. dakikasında 10 kişi kaldı.

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Antalyasporlu Shoya Nakajima oyuna girdikten saniyeler sonra kırmızı kart gördü! Annesi gözyaşlarını tutamadı...

Kırmızı-beyazlılarda Soner Aydoğdu rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Antalyasporlu Shoya Nakajima oyuna girdikten saniyeler sonra kırmızı kart gördü! Annesi gözyaşlarını tutamadı...

Konuk ekipte ise Yaroslav Rakitskiy, 39. dakikadaki kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Antalyasporlu Shoya Nakajima oyuna girdikten saniyeler sonra kırmızı kart gördü! Annesi gözyaşlarını tutamadı...

Adana Demirspor ilk yarıyı Younes Belhanda'nın 47. saniyede attığı golle 1-0 önde tamamlarken ikinci yarıda ilginç bir an yaşandı.

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