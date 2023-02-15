Giriş Tarihi: 15.02.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 11:08

Arsenal Manchester City maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Premier Lig Arsenal Manchester City maçı canlı izle ekranı

Arsenal Manchester City canlı izle ekranı, Premier Lig'de zirveyi en derinden etkileyen maç için sporseverler tarafından aratılıyor. Ligin üst sırasında yer alan iki takım, şampiyonluk için mücadele edecek. Bu nedenle "Arsenal Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusu yanıt arıyor. Muhtemel 11'ler belli olurken, birbirlerini iki tanıyan Mikel Arteta ve Pep Guardiola alacakları önlemlerle şampiyonluğa bir adım daha yakınlaşmak istiyor. Peki, Arsenal Manchester City maçı hangi kanalda? İşte Arsenal Manchester City maçı canlı izle yayın ekranı